La Diputación de Cádiz promueve la igualdad entre la población escolar con dos propuestas teatrales

Una escena de la obra de teatro infantil 'La misión de Bellotina'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz, que dirige Susana Sánchez Toro, ha impulsado un nuevo programa dirigido a la infancia con el objetivo de fomentar valores de igualdad entre la población escolar. Para ello, se ha puesto a disposición de los municipios dos propuestas teatrales, 'La misión de Bellotina', y 'La bruja y el Pirata'.

En una nota, la Diputación ha asegurado que desde el Área de Igualdad se persigue que la cultura, y en particular el teatro, se conviertan en "herramientas pedagógicas de gran valor", al tratarse de elementos que "favorecen el aprendizaje de forma natural y lúdica, y ayudan a interiorizar conceptos relacionados con la igualdad, la diversidad y la convivencia en el respeto a la diversidad".

La primera de las obras, 'La misión de Bellotina', de la compañía Al-Alba Teatro, presenta a una superheroína que, a través de un mágico viaje, trata de enseñar al pequeño Corcho la importancia de la igualdad, la salud, la ecología y la cultura. Con un tono cercano y divertido, la obra invita al alumnado a reflexionar sobre sus hábitos y su forma de relacionarse con el entorno.

Por su parte, 'La bruja y el pirata' es una propuesta escénica que a través de personajes fantásticos y aventuras llenas de humor aborda la igualdad desde un lenguaje simbólico y adaptado a la edad más temprana. La obra busca despertar la imaginación infantil mientras transmite valores de respeto y cooperación entre niñas y niños.

Cada actividad tiene una duración aproximada de 50 minutos, con un coloquio final con el público de unos 15 minutos.

Según ha informado la Diputación, los ayuntamientos interesados deberán disponer de un espacio adecuado para la representación, con un aforo ajustado a las necesidades técnicas de cada espectáculo. Las concejalías de Igualdad de los ayuntamientos pueden solicitar que estas obras se representen en sus localidades.

La Diputación costeará una sola de las dos actividades por municipio en estricto orden de llegada y será responsabilidad de cada ayuntamiento garantizar los medios necesarios para su desarrollo.

Las funciones podrán celebrarse en el intervalo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre, fechas en las que los municipios de la provincia tendrán la oportunidad de acercar estas propuestas teatrales a su población escolar.