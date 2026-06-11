Diputación de Cádiz reafirma su compromiso con la administración electrónica en el III Encuentro Digital

El vicepresidente tercero de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Función Pública y Recursos Humanos, Jacinto Muñoz, junto a la secretaria general de la Diputación gaditana, Marta Álvarez-Requejo, en el III Encuentro Digital - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha sido sede este jueves 11 de junio del III Encuentro Digital de la Provincia de Cádiz, un espacio que ha congregado a más de medio centenar de participantes en el que la institución ha reafirmado su compromiso con la implantación de la administración electrónica.

Este foro está organizado conjuntamente entre la Escuela Provincial de Estudios Locales de la Diputación y por Cosital Cádiz, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la provincia.

La sesión de trabajo ha sido inaugurada por el vicepresidente tercero de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Función Pública y Recursos Humanos, Jacinto Muñoz, junto a la secretaria general de la Diputación gaditana, Marta Álvarez-Requejo.

El vicepresidente tercero ha expuesto en su apertura que la sesión de este jueves es fruto del "compromiso" de la institución con la administración electrónica, poniendo de ejemplo la plataforma eC@DIZ, un sistema de tramitación y gestión de documentos electrónicos que la Diputación ha puesto a disposición de los municipios de la provincia, y que ya cuenta con 15 entidades locales adheridas.

Actualmente esta plataforma se encuentra en fase de expansión, e incluso ha generado el "interés" de otras administraciones fuera de la provincia de Cádiz, como ha sido el caso de las diputaciones de Barcelona, Málaga o Granada.

Por su parte, la secretaria general de la Diputación gaditana ha puesto en valor que eC@DIZ es fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar, integrado por perfiles como informáticos, juristas, por su conocimiento sobre cómo funciona la Administración Pública, o archiveros, teniendo en cuenta que los documentos electrónicos que sustituyen a los de papel presentan unas características concretas y diferentes a las de otros tipos de archivos.

En opinión de Marta Álvarez-Requejo, una de las claves del buen funcionamiento de la plataforma de Diputación radica en "haber aplicado desde sus orígenes este enfoque multidisciplinar".

El vicepresidente tercero ha recalcado tres ejes en particular dentro de las materias que se abordarán en este Encuentro Digital, como son la apuesta por el uso de herramientas tecnológicas de carácter público frente a las soluciones privadas; la necesidad de una gestión documental integrada en la actividad cotidiana de la administración y el papel del archivo electrónico único para ello; y el papel de la recién llegada inteligencia artificial (IA) en las administraciones, con las oportunidades y desafíos que arroja esta nueva tecnología.

La jornada de trabajo que se está desarrollando en el Salón del Claustro de Diputación se dirige a empleados y empleadas públicos, en concreto a habilitados nacionales como funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, que realizan funciones esenciales, como secretaría general, intervención o tesorería, en ayuntamientos y diputaciones, técnicos de la administración general y cualquier profesional que trabaje en el ámbito de la administración electrónica en la provincia gaditana.

El programa de la sesión cuenta con cuatro ponencias. La primera, 'De la necesidad, a la solución tecnológica, y más allá', ha estado impartida por el secretario del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, Antonio Aragón, y por el jefe de Asistencia Municipal, Desarrollo Web y Oficina de Proyectos de Epicsa --empresa pública de Diputación que ofrece asistencia informática--, Antonio Rodil.

Tras un espacio de networking, ha llegado la segunda charla sobre la implantación del archivo electrónico único en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, a cargo del jefe del servicio de Archivos Municipales y Gestión Documental de dicho Consistorio, José Martínez.

La tercera exposición versa acerca de la plataforma integral de inteligencia artificial para la administración provincial, y está ofrecida por el gerente de Epicsa, Antonio Galán, y por el ya citado Antonio Rodil.

La última de estas charlas profesionales es 'Interoperabilidad y reutilización: el reto de compartir el software público en el marco de la Ley 40/2015'. A este respecto se ha indicado que la interoperabilidad y la reutilización son "pilares" de la administración electrónica, que permiten a los sistemas compartir datos para mejorar la eficiencia y la simplificación de trámites.

Esta ponencia final corre a cargo del técnico de la Diputación de Cádiz, José Miguel Jiménez, la secretaria general del Ayuntamiento de Medina Sidonia, Cristina Barrera, y el jefe de Administración Digital de Epicsa, Jorge Escobar.