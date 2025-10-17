Diputación de Cádiz realiza mejoras en carreteras de la Sierra, La Janda y el Campo de Gibraltar más de 800.000 euros

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del Área de Cooperación que coordina Javier Bello, ha contratado obras de mejora en cinco carreteras de la red provincial localizadas en las comarcas de la Sierra de Cádiz, La Janda y el Campo de Gibraltar con una inversión de 806.075 euros por parte de Institución Provincial, que se incluyen en el Plan de Inversiones en Carreteras Provinciales 2025-2027.

Según ha explicado en una nota, tres de las cinco obras contratadas se emprenderán en la Sierra. En este sentido, ha señalado que entre estas actuaciones destaca, por su cuantía y por la complejidad de la actuación, la segunda fase de la estabilización proyectada en el punto kilométrico 1,5 de la CA-9113 entre El Gastor y Setenil. Estos trabajos han sido contratados con la firma Guadaira Servicios Ambientales SL conforme a un presupuesto de 273.071 euros.

En esta zona se producen deslizamientos de masas de tierra por una ladera que ocasionan roturas transversales en la calzada e incluso un leve hundimiento de la rasante. Las crecidas del arroyo de Las Porras agudizan la inestabilidad en este punto. Así, el tramo en cuestión recibe periódicas reparaciones por parte de las Brigada de Mantenimiento de Diputación, si bien ahora se encarará una solución técnica más profunda que se ha concretado tras llevarse a cabo sondeos geotécnicos y una toma de datos sobre el terreno.

Por ello, según ha expicado Diputación, las obras previstas consisten en la instalación de una pantalla de pilotes, anclada en terraplén mediante una viga de hormigón, que reforzará la estabilidad de la vía.

Por otra parte, las otras dos actuaciones contratadas en la Sierra permitirán renovar el firme en dos carreteras. Así, según ha indicado Diputación, en la CA-8100 de Puerto Serrano --entre los puntos kilométricos 1,5 y 2,5-- será la firma Eiffage Infraestructuras SA la que rehabilite la calzada conforme a un presupuesto de 86.309 euros, mientras que en la CA-9109, entre Algodonales y Olvera, se renovará la capa de rodadura entre los kilómetros 2 y 3 por parte de Asfaltos Garrucho SA con un presupuesto de 75.542 euros.

En el Campo de Gibraltar, concretamente en la CA-8201 entre Jimena y Puerto Galis, se restablecerá la rasante en el punto kilométrico 0,8, afectada tras un hundimiento. Esta intervención se ha contratado con la empresa Construcciones Maygar SL, que presentó un presupuesto de 173.352 euros.

Finalmente, en La Janda se ha contratado a la sociedad Manuel Alba SA la ampliación y mejora de la calzada en la CA-5201 en Los Naveros, en Vejer. Las obras de mejora de la capa de rodadura y ensanche se emprenderán entre los kilómetros 2 y 3, concretamente en un tramo de 735 metros de longitud. Además, según ha explicado la Diputación, la actuación incluye la incorporación de un muro de contención para estabilizar un tramo de 50 metros, un nuevo sistema de balizamiento así como la corrección de una curva atenuando la sinuosidad del giro.