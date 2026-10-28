Diputación de Cádiz realizará un diagnóstico de la situación de las oficinas de urbanismo en pequeños municipios

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, en una reunión con responsables del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha informado de que realizará un estudio sobre la situación en que se encuentran las oficinas de urbanismo de los municipios de la provincia con menos de 25.000 habitantes para conocer el volumen de trabajo que soportan, los trámites habituales que suelen resolver, el estado procedimental en que se encuentran los trámites que tienen en curso y los recursos técnicos y humanos de los que disponen.

Los resultados de este estudio servirán para realizar un diagnóstico y valorar qué asistencia puede ofrecer la administración provincial para facilitar la agilización de todos esos trámites, como ha indicado el responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación, Antonio Aragón, en una nota.

La elaboración de este estudio ha sido uno de los temas que el diputado ha tratado con responsables del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, en el transcurso de una reunión mantenida en la sede del colectivo profesional.

Durante el encuentro se han abordado posibles vías de colaboración entre ambas entidades, cuya finalidad es facilitar la tramitación de los expedientes urbanísticos en los municipios gaditanos, especialmente los que tienen menos población y, por ende, menos recursos.

Como se ha señalado, agilizar estas gestiones favorecerá el desarrollo urbanístico, las inversiones, el empleo, la construcción y el acceso a viviendas en estas poblaciones. Por esto, ha reiterado Aragón, es importante conocer "el punto de partida del trabajo" en materia urbanística que realizan desde cada uno de esos ayuntamientos y sus necesidades.

Esta asistencia se enmarca en el respaldo que la Diputación ofrece a los ayuntamientos gaditanos a través de este servicio, que en este mandato se está centrando en iniciativas destinadas a la redacción de los planes básicos de ordenación municipal (PBOM) y la contratación de personal técnico.