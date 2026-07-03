Diputación de Cádiz recopila experiencias ciudadanas sobre ríos urbanos para ver soluciones ante el cambio climático

Reunión dentro del proyecto Urraca para annalizar los ríos urbanos en Villamartín. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de medio centenar de personas ha realizado sus aportaciones sobre el estado de los ríos urbanos en las jornadas participativas organizadas por la Diputación de Cádiz en cinco sesiones celebradas en La Barca de la Florida, Jimena, Ubrique, Villamartín y Alcalá de los Gazules, dentro del marco del proyecto 'Urban Rivers Resilience to Climate Change Adaptation' (Urraca, por las siglas en inglés), impulsado por la Administración provincial con financiación europea.

Con el lema 'Tu municipio, tu río, tu voz', los talleres han contado con la asistencia de representantes políticos, personal municipal, grupos ecologistas y otros colectivos ciudadanos, personas expertas en el sector de la educación ambiental, la agricultura y personas interesadas en la materia, según ha explicado en una nota la Diputación.

Asimismo, ha explicado que la idea de estas sesiones era que los vecinos de cada población, es decir, quienes conviven en el entorno de los ríos urbanos, pudieran aportar sus conocimientos y experiencias para completar la información técnica disponible.

Durante las sesiones, las personas participantes han identificado los principales riesgos climáticos que afectan a su localidad, han localizado sobre el mapa los puntos más vulnerables, han compartido recuerdos y experiencias relacionadas con episodios extremos ocurridos en el pasado y han establecido las que consideran prioridades sobre los problemas que requieren atención.

El balance, según la Diputación, ha sido "muy positivo" y la participación de quienes han asistido ha sido "muy activa", lo que permite al equipo encargado del proyecto recoger información "muy valiosa" sobre los riesgos climáticos que amenazan los cauces urbanos, así como identificar los puntos del cauce urbano con mayor vulnerabilidad ante las variaciones climáticas que puedan producirse.

Toda la información recogida será ahora analizada y las conclusiones servirán de base para la segunda fase de los trabajos, que será buscar posibles soluciones para adaptar los cauces urbanos mediante un enfoque ecosistémico, esto es, basado en la sostenibilidad, el equilibrio y la conservación ambiental.

El proyecto Urraca es una iniciativa de la Diputación de Cádiz, impulsada a través de la Agencia Provincial de la Energía --adscrita al Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía--, con la Sociedad Cooperativa Estudio Agua y Territorio como socio especializado. Cuenta con un presupuesto de cerca de 210.000 euros financiados íntegramente con fondos europeos del proyecto 'Pathways2Resilience', incluido a su vez en el programa marco 'Horizonte Europa'. El de la Diputación ha sido uno de los dos únicos proyectos españoles seleccionados en esta convocatoria, ha recordado.