Diputación de Cádiz refuerza los equipos para la recuperación de las carreteras, de las que hay 32 afectadas

Trabajos en la carretera de acceso a Torrealháquime afectada por el temporal. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado que ya ha incorporado nuevos efectivos y maquinaria para reforzar las tareas de recuperación de las carreteras de la red provincial, de las que ahora mismo hay hasta 35 afectadas por cortes en tramos o carreteras enteras.

En este sentido, ha recordado, en una nota, que en la tarde de este miércoles se firmaba el decreto para proceder a la contratación de empresas externas y, desde primera hora del jueves ya era efectiva esta dotación adicional que complementa el trabajo que emprende la Diputación con medios propios a través de las Brigadas del Área de Cooperación.

Así, ha explicado que la jornada ha comenzado con un registro que revelaba la devastación del temporal, con cortes al tráfico en 29 vías provinciales: 14 en la Sierra, nueve en Jerez y entorno del Guadalete, cinco en el Campo de Gibraltar y una en La Janda. No obstante, el balance de las 14 horas ha hecho que suba hasta sumar cortes al tráfico en 32 carretera, con una más en la Sierra, una más en Jerez y otra añadida en el Campo de Gibraltar.

Pese a esta evolución desfavorable en la cifra de vías afectadas, la incorporación de este refuerzo de profesionales y medios ha permitido restablecer el tráfico en la CA-9106 de acceso a Torre Alháquime, tras retirar el corrimiento de tierras que colmataba la calzada y verificar la estabilidad de las laderas. Con esta apertura se evita el aislamiento de la población.

Esta misma premisa de asegurar vías de comunicación ha motivado que las Brigadas de Diputación se hayan afanado en mantener operativa la CA-9123 de Gaidovar que enlaza con Grazalema. En la denominada Zona Norte 2, que agrupa a la Sierra de Cádiz, también se han retirado árboles caídos en la CA-9109, entre Algodonales y Olvera, además de revisar puntos críticos al objeto de comprobar si hay amenaza de deslizamiento y, en ese caso, reforzar la señalización.

Asimismo, ha apuntado que en la Zona Norte 1, que comprende la campiña de Jerez y parte de la Sierra, las brigadas de Diputación se han dedicado a despejar la calzada de la CA-6107 que comunica los términos de Algar y El Bosque entre los puntos kilométricos 2 y 15. En concreto, han retirado tierra procedente de taludes de desmonte, además de limpiar las cunetas. Además, esta unidad también ha limpiado la calzada de la CA-3109, en El Portal, además de revisar el estado general de las vías cercanas al cauce del Guadalete y mantener la señalización de las diferentes incidencias.

Por su parte, en el Campo de Gibraltar --Zona Sur 3-- la jornada ha sido intensa revisando señalizaciones, los cortes al tráfico y la crecida de los arroyos, además de proceder a la retirada de árboles. En lo que respecta a La Janda, adscrita a la Zona Sur 4, las brigadas han despejado las carreteras CA-5200 y CA-5100, en el municipio de San José del Valle, asistidas con maquinaria contratada mediante acuerdo marco.

El responsable de Cooperación, Javier Bello, ha valorado "la encomiable labor del personal de las Brigadas y del conjunto de profesionales del Área". "Trabajan a destajo y respondiendo de manera eficaz, y en la medida de sus posibilidades, en situaciones muy adversas", ha afirmado.