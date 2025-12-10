Diputación de Cádiz reivindica a 12 mujeres pioneras en el calendario y la agenda feminista de 2026

La responsable de Igualdad en la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, y la ilustradora Oliva López López, Olivaloló, presentan la agenda y el calendario feminista de 2026 - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz reivindica a 12 mujeres pioneras con trayectorias "no suficientemente conocidas ni reconocidas", relacionadas con diferentes puntos de la provincia, en el calendario y la agenda feminista de 2026, ilustrados por Oliva López López, Olivaloló.

La Diputación ha explicado en una nota que se han editado y distribuido 3.300 agendas y 3.100 calendarios, que este año vuelven a poner en valor las 'Raíces feministas de la provincia'.

La responsable de Igualdad en la Diputación, Susana Sánchez Toro, y la ilustradora Oliva López López, Olivaloló, autora de las imágenes que protagonizan esta edición, han presentado esta agenda y calendario, que ofreen un recorrido por la historia de 12 mujeres que destacaron en ámbitos culturalmente reservados a los hombres, o que contribuyeron al avance de los derechos y libertades de otras mujeres. Ambos pueden descargarse desde la web de la Diputación.

Susana Sánchez Toro ha subrayado que esta iniciativa "nos sirve de inspiración y de base en los centros educativos" y permite dar a conocer a "mujeres extraordinarias de cada rincón de nuestra provincia, auténticas precursoras en sus ámbitos". "Con esta edición sumamos ya más de 60 mujeres de la provincia. 60 mujeres rescatadas del olvido", ha señalado, apuntando que con ello se pretende "romper la idea de que el feminismo es algo actual, sino que desde el pasado hubo mujeres que abrieron camino".

La diputada también ha hecho hincapié en que se busca "un homenaje y que su legado quede en la historia de la provincia" y ha valorado el trabajo del equipo técnico del Servicio de Igualdad porque "a veces es muy difícil encontrar documentación e investigar sobre estas pioneras".

La diseñadora, editora, maquetadora e ilustradora de la agenda y el calendario, Oliva López López, ha descrito "el doble reto artístico" de "captar la individualidad, la personalidad y la esencia de cada una", por un lado, y por otro "unificar las historias y darle una coherencia estilísticas a todas las historias".

Algo que ha logrado "con respeto y estudio de sus figuras, una estética muy cuidada y guiños al feminismo intergeneracional, que hace que las ideas de igualdad sigan vivas tal y como las conocemos hoy".

Las agendas se van a distribuir entre asociaciones del Consejo Provincial de Igualdad, ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, entidades locales autónomas y personal de la Diputación. Cada página incluye una breve semblanza de la mujer destacada ese mes.

En el prólogo, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, destaca que "rescatar estas vidas es un acto de justicia, también una invitación a descubrir el pasado con una mirada más amplia y honesta".

"Sus historias, diversas y complejas, pueden ser hoy faro e inspiración para quienes comparten inquietudes similares, aunque en contextos distintos. Nos hablan de coraje, de lucha, silenciosa o subversiva, de caminos abiertos, a pesar de los límites de cada época", prosigue el texto aportado por Martínez.