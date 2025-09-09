Diputación de Cádiz saca a licitación la mejora de la carretera CA-9201 entre La Almoraima y Castellar

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha sacado a licitación las obras de mejora de la carretera provincial CA-9201, que conecta La Almoraima con Castellar de la Frontera, con un presupuesto de licitación que asciende a 179.338 euros (IVA excluido), financiados íntegramente por la Diputación de Cádiz.

En una nota, la Institución Provincial ha explicado que el plazo previsto para ejecutar los trabajos es de tres meses y la intervención se desarrollará de forma puntual en cuatro tramos concretos del trazado, en los se acometerán reparaciones destinadas a mejorar la seguridad y la comodidad en la circulación.

Las obras incluyen la reparación de baches, el refuerzo de los sectores más dañados, la nivelación de zonas irregulares y la mejora de cunetas y márgenes para evitar que el agua de lluvia deteriore la carretera. Se trata de actuaciones necesarias que complementan los trabajos de conservación habituales que ya realiza la brigada provincial de Vías y Obras.

La Diputación ha recordado que CA-9201 es una vía muy utilizada por los vecinos de Castellar y La Almoraima, además de ser un acceso de interés para el Parque Natural de Los Alcornocales y una conexión clave para actividades agrícolas y turísticas de la zona. Es por ello que durante años, los usuarios de esta carretera han reclamado su reparación debido al mal estado del firme, marcado por grietas, hundimientos y pérdida de capa de rodadura, ha añadido.

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, primando la mejor relación calidad-precio. Además del presupuesto, se valorará que las empresas ofrezcan una ampliación del plazo de garantía, de modo que se asegure el buen estado de la carretera en el tiempo, ha explicado Diputación.

Finalmente, ha señalado que con esta actuación la Diputación responde a una reivindicación histórica y garantiza una mejora sustancial en la seguridad vial de la CA-9201, con la expectativa de que los trabajos estén terminados en el marco de 2026. Para ello, la actuación, que coordina el Área de Cooperación de la que es responsable el diputado Javier Bello, ya se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, por lo que hasta el 25 de septiembre las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas.