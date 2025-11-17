Diputación de Cádiz subvencionará diez plazas en la residencia de mayores de Setenil con 204.000 euros

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, realiza una visita a Setenil de las Bodegas (Cádiz) - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz, a través de su Área de Políticas Sociales, Igualdad y Familias, concertará diez plazas de la residencia de personas mayores San Isidro Labrador en Setenil de las Bodegas, conforme a una inversión de 203.844 euros.

Así lo ha confirmado la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez, en el curso de una visita a este municipio de la sierra de Cádiz, respondiendo a la asistencia que había planteado su Ayuntamiento, ha informado la Diputación en una nota.

La citada residencia, de titularidad municipal, dispone de 40 plazas. La Junta de Andalucía contribuye al sostenimiento de 30 de ellas, mientras que Diputación, desde el año 2026, asumirá el concierto de las otras diez.

Almudena Martínez ha explicado que con esta cobertura "queda claro nuestro compromiso con las políticas sociales y las personas mayores, combatiendo la soledad no deseada", manifestando que es "una demostración de las prioridades que ejerce el gobierno provincial" con "la asistencia constante a los pequeños municipios".

Esto, ha continuado, "propicia la creación de empleo en entornos rurales, con especial incidencia, como ocurre con la economía de los cuidados y la atención a la dependencia, en las mujeres".

Durante su estancia en Setenil, Martínez ha mantenido un encuentro inicial en el Ayuntamiento con el alcalde del municipio, Rafael Vargas, acompañada por la diputada provincial de Políticas Sociales, Igualdad y Familias, Paula Conesa.

Tras esta primera reunión y una estancia en el Museo Etnográfico, han visitado la residencia San Isidro Labrador, donde han sido atendidos por su directora, Fabiola Porras.

Rafael Vargas ha agradecido el respaldo de Diputación, considerando que "es la primera vez que recibimos una ayuda de este nivel, que nos ayuda a sufragar los costes de esta residencia y mantener un servicio público de calidad".

El alcalde de Setenil ha valorado la implicación de Diputación en "los retos" del municipio, manifestada en programas ordinarios y en actuaciones "excepcionales" a través de subvenciones nominativas. En el año 2025 esta institución ha destinado al municipio más de 1,2 millones de euros, de los que 368.000 se han regulado a través de convenios específicos.

Las diez plazas que asume Diputación responden a la demanda de un plan de viabilidad que solicitó el Ayuntamiento setenileño. En la actualidad, la institución provincial contribuye al sostenimiento de 216 plazas en diferentes centros y residencias de la provincia de Cádiz, dedicados al cuidado de mayores y personas con discapacidad.

En términos económicos esta cobertura se traduce en 5,2 millones de euros invertidos en el año 2025. Esta cuantía supone un incremento del 32% en relación a la inversión realizada en el año 2020, y del 10% si se relaciona con el gasto del año 2022, como se ha detallado.

En la sierra son 38 plazas las que reciben esta ayuda de la Diputación de Cádiz. En cifras absolutas, esta inversión en la comarca serrana asciende a 626.906 euros.

La estancia en Setenil ha concluido con una visita al hotel El Almendral que gestiona la empresa Tugasa, de la Diputación.