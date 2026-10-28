La Diputación de Cádiz se suma al minuto de silencio por el accidente ferroviario de Toledo

Archivo - Detalle de la fachada de la Diputación de Cádiz - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado que se se suma al minuto de silencio por el accidente ferroviario de Toledo convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la tarde de este miércoles.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, participará a las 20,00 horas en la concentración y el minuto de silencio convocados en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo y que tendrán lugar en la puerta del Ayuntamiento de Cádiz, en la plaza de San Juan de Dios.

Esta convocatoria se replicará también en el resto de municipios de la provincia de Cádiz, que ya están comunicando a través de sus redes sociales esta concentración, como en Jerez de la Frontera, Algeciras, Grazalema, Ubrique y la capital gaditana, entre otros.

Por el momento, él número de fallecidos tras el choque de dos trenes este miércoles en Urda (Toledo) se ha elevado hasta el momento a 64 y 80 heridos, tal y como ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.