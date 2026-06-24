Diputación de Cádiz y Telefónica buscan soluciones a zonas de la provincia con problemas de cobertura

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en un encuentro con una delegación de responsables de Telefónica en la provincia gaditana, encabezada por el director territorial SUR, Joaquín Segovia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha mantenido un encuentro con una delegación de responsables de Telefónica en la provincia gaditana, encabezada por el director territorial SUR, Joaquín Segovia, para abordar el estado de las infraestructuras de telecomunicaciones y el despliegue de la red de fibra óptica y móvil de la compañía en la provincia y la previsión de desarrollo, con vistas puestas en ofrecer una solución a aquellas zonas del territorio que sufren problemas de cobertura.

Según el informe presentado por Telefónica, entre 2024 y junio de 2026 la compañía ha encendido en la provincia de Cádiz 28 nuevas estaciones base, como ha reflejado la Diputación en una nota.

Con este despliegue de la red móvil ejecutado en dicho periodo, el porcentaje de población cubierta con 3G de datos en la provincia asciende al 99%, el 4G cubre al 98% de la población y con 5G está cubierto el 96,2% de los gaditanos. Estos indicadores están unas décimas por encima de los datos de Andalucía (96,8%, 97,9% y 95,8%, respectivamente), que, a su vez, se sitúa por encima de la media de España y de Europa.

En cuanto al despliegue de la fibra en los municipios, casi todos tienen una cobertura superior o cercana al 90%, aunque varias localidades de la Sierra de Cádiz presentan "una realidad muy distinta".

En este sentido, ambas partes han coincidido en colaborar para dar alternativas que solucionen las deficiencias por ausencia de red de fibra óptica que afectan a una parte de la Sierra.

Diputación ha destacado la necesidad de colaborar para mejorar la conectividad en materia de telecomunicaciones en la Sierra y en otros núcleos de población de la provincia para que no exista "brecha digital" con respecto a otros territorios y mejorar la calidad de vida de las personas y la actividad económica de las empresas allí asentadas. v

"Mejorar la conectividad es importante para los vecinos, para el relevo generacional y para atraer innovación y talento a la Sierra y a los pueblos pequeños", ha manifestado Martínez, mencionando la atracción de nómadas digitales y de empresas tecnológicas o de innovación hacia el interior de la provincia.

En este sentido, la presidenta de la institución provincial ha subrayado "el potencial" de la provincia.

También ha hablado de los planes de formación de Diputación para mejorar las competencias digitales en el entorno rural, la participación en la actividad de los Puntos Vuela y las acciones y ayudas para transformación digital que aprueba la institución provincial a lo largo del año para empresas y entidades de la provincia, y que "repercute en la retención del talento y en la consolidación de un ecosistema digital propicio para atraer proyectos de innovación", ha sostenido.

Por su parte, Joaquín Segovia ha subrayado "el potencial" de la provincia para la nueva economía digital, hablando de "futuro verde y digital" en Cádiz y poniendo en valor "los buenos datos" del despliegue de fibra y móvil de la compañía en el territorio provincial.

Así, ha mostrado la necesidad de colaborar con la Diputación para "conectar talento, ideas y potencial", y ha recalcado la importancia de "transformar la tecnología en oportunidades, riqueza y empleo a nivel local".