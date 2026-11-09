Diputación de Cádiz traslada a los ayuntamientos las claves de la campaña del 25-N sobre la violencia vicaria

Susana Sánchez Toro, diputada provincial de Igualdad. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha mantenido una reunión con responsables de las concejalías de Igualdad de los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas en la que se ha informado sobre la campaña del 25 de noviembre, Día Mundial para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se centra en la violencia vicaria y que se ha coordinado entre las ocho diputaciones andaluzas.

Según ha indicado en una nota la Diputación, Sánchez Toro ha dado a conocer el lema, el cartel, el manifiesto y las principales ideas que tratan de sacarse a la palestra con esta campaña, además de ofrecerles formación sobre una práctica que, por desgracia, se reproduce como extrema forma de crueldad a través del vehículo de niñas y niños, quienes son más vulnerables para dañar a parejas y ex parejas. De hecho, el lema de la campaña es: 'Destruir lo que ella más quiere es Violencia Vicaria. La cara invisible de la violencia machista'.

"Es una de las peores violencias que tenemos encima de la mesa, desde 2003 van 68 menores asesinados y este año ya van tres", ha afirmado la diputada, que ha vuelto a poner el foco en la prevención, pues antes de que se produzca el fatídico desenlace suele haber señales. "Ocurre antes con dominación, con control, con gritos con pequeñas cosas que nuestras menores y nuestros menores van normalizando en el hogar y que no deberían ser", ha añadido.

La campaña también incluye unos vídeos cortos y cuñas de radio, con mensajes que inciden en las principales ideas de esta campaña. Por su parte, el martes 10 se trasladará esta información a las asociaciones del Consejo Provincial de Igualdad.

Además, la sesión de trabajo ha permitido la entrega de carteles y coordinar la organización del acto conjunto de todos los ayuntamientos, consultar dudas y plantear ruegos, preguntas y propuestas, para dar paso a una ponencia de Pamela Palenciano sobre las herramientas para prevenir la violencia de género en adolescentes y jóvenes. Por último se ha hecho el reparto de bibliografía feminista a municipios y ELA para sus bibliotecas.

La campaña, según ha explicado Diputación, no se limita a denunciar los asesinatos de menores, que constituyen su expresión más extrema, sino que también alude a manifestaciones cotidianas de esta violencia, como amenazar con hacer daño a los hijos e hijas; utilizarles para controlar, intimidar o chantajear a la madre; manipularles emocionalmente para hacer sufrir a la mujer o provocar sufrimiento psicológico mediante el daño a sus vínculos afectivos. La campaña cuenta con el asesoramiento directo de Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y forense que acuñó el concepto de violencia vicaria en 2012.