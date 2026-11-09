El Supremo descarta suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Supremo, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

Según sendas resoluciones, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las peticiones de Vox e Iustitia Europea, que habían reclamado extender la suspensión del voto.

La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se mostró en contra de las peticiones de ambos partidos por "no resultar conformes y ajustadas a derecho".

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