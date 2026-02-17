La Diputación de Cádiz ultima el estudio geológico que determinará los daños provocados por las borrascas en la Sierra

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, visita Grazalema junto a su alcalde, Carlos García. - Nacho Frade - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, tras revisar este lunes daños en Alcalá del Valle y Torre Alháquime, ha continuado su recorrido por la comarca de la Sierra de Cádiz este martes en Grazalema y a Zahara de la Sierra, donde ha indicado que se está ultimando el estudio geológico que determinará los daños provocados por los temporales en la Sierra.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la Institución provincial ha convocado en Grazalema a personal técnico de la empresa Paramassi, especializada en aportar soluciones frente a riesgos geológicos y que ha sido contratada por el Área de Asistencia a Municipios.

En este sentido, ha añadido que precisamente en la mañana de este martes ha realizado una demostración de cómo están siendo los trabajos, en el que una serie de drones está tomando imágenes de la comarca serrana que servirán para extraer datos sobre las zonas (laderas y edificaciones) con riesgo de desprendimiento o afectación, así como las posibles medidas a llevar a cabo. La previsión es que durante la jornada de este miércoles culminen estas tareas de captación de imágenes y toma de datos en toda la zona de la Sierra, según han informado durante la visita.

Por su parte, la presidenta de la Diputación en todas las localidades ha insistido en las prioridades del gobierno provincial, basado en la unidad institucional para que ningún municipio ni ninguna persona se queden atrás, junto al refuerzo de las políticas de Diputación en el marco de sus competencias dedicadas a la atención de los más vulnerables, la reparación de las carreteras de la red provincial y el fortalecimiento de la asistencia técnica y jurídica a los ayuntamientos.

Almudena Martínez junto al diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, y el alcalde de Grazalema, Carlos García, ha inspeccionado la sede del Ayuntamiento cuya planta baja está inutilizada por los desperfectos causados por la anegación. Sí están operativas las plantas primera y segunda y el alcalde ha solicitado a Diputación su mediación para que los servicios municipales puedan afrontar las demandas de sus vecinos.

Por su parte, Almudena Martínez ha confirmado el refuerzo de profesionales destinados al Servicio de Asistencia a Municipios, señalando que gracias a estas incorporaciones se podrá colaborar con el Ayuntamiento en la inspección técnica y evaluación de los daños, en la redacción de proyectos de rehabilitación, así como en la concreción de solicitudes de las ayudas públicas que se activen.

Diputación ha recordado que, a través de su empresa Epicsa, ha intervenido desde el inicio de la crisis para atender las peticiones del ayuntamiento. Así, se le ha dado asistencia para mantener los servicios municipales de modo online, además de suministrar ordenadores que ayudaran al personal municipal a mantener su servicio público, se han recuperado los datos que se custodiaban en el servidor local y se suministrará el mobiliario y material de oficina que precise el Ayuntamiento de Grazalema.

El objetivo de la Diputación en este momento "es estar presente, dar cobertura a las necesidades que haya provocado el temporal, en este caso en Grazalema, y seguir trabajando para que ningún pueblo de la provincia se quede atrás", ha afirmado Martínez del Junco, que ha expresado también su "enhorabuena" al pueblo de Grazalema, así como su "orgullo y emoción" por la "fuerza, unidad y espíritu de superación" de los grazalemeños, que han demostrado que "cuando se hace comunidad, se avanza y se superan los problemas".

Carlos García, por su parte, ha agradecido "la preocupación de la presidenta de la Diputación" en estos días. "Hemos hablado en muchas ocasiones para disponer de una serie de medios que fueron puestos a disposición del Ayuntamiento nada más solicitarlos a la Diputación", ha manfiestado.

"Ayer comenzó esa vuelta a la normalidad. Estoy convencido que, con la fuerza que ha demostrado el pueblo de Grazalema, será mucho más fácil, acompañados de estas instituciones que están dispuestas a echarnos un cable", ha dicho el alcalde.

La presidenta de Diputación y el alcalde han recorrido varias de las calles de la localidad, departiendo con los vecinos y con responsables de negocios y visibilizando que la cooperación entre entidades públicas buscará soluciones para todas las personas afectadas.

Tras el encuentro en Grazalema, Almudena Martínez y Antonio Aragón se han trasladado a Zahara de la Sierra, precisamente por la carretera de la ribera de Gaidovar (CA-9123), adscrita a la red provincial y que ha sido la vía que ha evitado el aislamiento de la población. Zahara de la Sierra ha sido una localidad solidaria y propició, desde el 5 de febrero y durante once días la estancia temporal de 250 grazalemeños. En esa acogida también ha colaborado Diputación, que dispuso el hotel Arco de la Villa, de la red Tugasa, a disposición de los vecinos de Grazalema.

En Zahara de la Sierra la presidenta de Diputación se ha reunido con el alcalde, Santiago Galván, que ha mostrado su "preocupación por los problemas de suministro de agua potable". El temporal ha causado daños en las conducciones de Arroyomolinos y del Pinar, el abastecimiento se ha suplido mediante un camión cisterna y, más recientemente, a través de una nueva captación desde el manantial del Altabacar. Pero se trata de un suministro en precario que no garantiza la llegada de agua con suficiente caudal a las zonas más altas del caserío, ha señalado.

En su estancia en Zahara, han visitado también zonas dañadas por los temporales, como el área recreativa de Arroyomolinos, el pabellón de deportes y la pista de pádel. Martínez del Junco ha expresado al alcalde el respaldo de la Diputación y ha ofrecido la disponibilidad de la Administración provincial para atender las demandas de este municipio serrano.