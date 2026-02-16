Los vecinos de Grazalema (Cádiz) viven con alegría y emoción la vuelta a casa tras 11 días desalojados

Primeros vecinos de la localidad gaditana de Grazalema, vuelven a sus hogares tras haber tenido que abandonarlos por las fuertes lluvias con las que el temporal golpeó al municipio. A 16 de febrero de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

Los vecinos de Grazalema (Cádiz) que hace 11 días tuvieron que ser desalojados hacia Ronda (Málaga) por las abundantes lluvias que sufrieron desde el miércoles 4 de febrero, han vivido la vuelta a sus casas con mucha alegría y emoción, y es que desde las 16.00 horas de este lunes un 80% de la población puede acceder ya al municipio y tratar de recuperar la normalidad que perdieron una tarde de jueves.

En el trasiego de volver a abrir puertas y ventanas y empezar a evaluar los daños para poner a punto las casas, sus vecinos y vecinas han expresado la alegría y tranquilidad por volver a pisar su tierra y ver en qué estado están sus viviendas.

Manuela, una vecina que salió "con lo puesto" el día del desalojo, ha recordado el miedo que pasó y la "pena" por tener que dejar su casa. Ahora, la vuelta la vive con "mucha alegría" y agradecida por el trato recibido en Ronda. "La gente ha sido muy buena", ha asegurado ya en su casa, que se la ha encontrado "desordenada". "No sabía ni que había dejado esto así, la verdad, sabía que estaban las mantas, que me acuerdo de haberlas dejado para que no nos entrara agua, pero no pensaba que había tanto desorden", ha reconocido, comentando también que "dentro de lo que cabe, huele a humedad pero bien".

A Antonia las prisas por salir hace 11 días ya le llevó a no quitar ni los platos de lentejas de la mesa. En declaraciones a los medios, ha contado que volver después de tantas jornadas es "una sensación muy rara" que "no se puede explicar", aunque eso sí, con "muchísima alegría" de estar de nuevo en casa. "Esperemos que esto no vuelva a suceder más", ha comentado, pidiendo "un homenaje" para el pueblo de Ronda y también para "el presidente de Andalucía y el alcalde de Grazalema".

Ahora quedan por delante muchas horas de limpieza para volver a como era la vida antes del 4 de febrero, aunque Antonia ha confiado en "levantarse" y "ayudarse" entre todos, con el convencimiento de que "el pueblo salva al pueblo", y que en el suyo "nos ayudamos mucho".

Además de los vecinos, este lunes han vuelto también las mascotas que se marcharon junto a sus dueños, como la perrita Nami, que ha regresado con Jesús, quien ha experimentado este momento como algo "inédito e increíble". Él también estuvo hospedado en Ronda, un pueblo al que "el corazón se lo debemos a ellos", un sentimiento que es generalizado entre todos los grazalemeños, que solo tienen palabras de gratitud para esta localidad malagueña y el resto de pueblos que han alojado a sus vecinos, como Zahara de la Sierra o Prado del Rey.

"No puedo ni hablar", ha contado otro vecino, que ha reconocido que ha sido "duro" lo vivido aunque nunca pensó que pasaría "algo malo" en general. "Estoy deseando de soltar las cosas y dar una vuelta por el pueblo", ha dicho este grazalemeño, que al igual que sus paisanos ha estado realojado en Ronda y ha vuelto con ganas de recuperar la vida que dejó atrás de forma abrupta.

Este lunes por la mañana se anunciaba que se autorizaba la vuelta a casa de la mayoría de los vecinos de Grazalema, en concreto de 1.342 viviendas de las 1.619 registradas que se encontraban en zonas aptas, quedando algo más de 200 casas en una zona "roja" que va a ser acordonada para que el tráfico rodado no pase por las calles afectadas.

En una entrevista en Radio Grazalema, recogida por Europa Press, el alcalde, Carlos Javier García, ha indicado que sí ha pedido al mando de la emergencia que se establezca un dispositivo para que los vecinos que no pueden aún volver, sí puedan recoger algunos enseres de primera necesidad para los días que seguirán fuera de casas.

Ese es su caso, y es que como ha contado, su casa se encuentra en la zona no segura, por lo que la previsión es pasar este tiempo alojado en la vivienda de su madre, que sí está en zona apta. Al igual que él, ha indicado que la intención es que, aunque solo el 80% de la población puede volver, que el otro 20% se hospeden en el pueblo, en casas de amigos, familiares o en alojamientos turísticos que puedan acogerlos.

"Ha habido también una enorme cantidad de apoyo de la sociedad civil que va a ser difícil que podamos devolver", ha expresado el alcalde, quien ha señalado que lo que se pueda pagar económicamente, se abonará pero que "el pago de toda la ayuda, es imposible que lo devolvamos, va a ser una deuda permanente que tenga Grazalema con esos lugares donde nos han acogido con los brazos abiertos".

Ante esto, ha afirmado que "no queda sino mostrar, como hasta ahora, la gratitud y el cariño permanente, que desde luego se ha establecido, si es que no existía, con pueblos hermanos como con aquellos donde hemos sido recibidos con brazos abiertos".

Sobre la decisión de volver que se ha tomado este lunes, Carlos Javier García ha indicado que se ha hecho en base a "criterios técnicos". "Creo que esto quedó claro desde el minuto uno, salíamos por decisión técnica y entraríamos de la manera que fuera por decisión técnica. Al final, quienes estamos al frente de las instituciones tomamos decisiones y resolvemos en base a esos fundamentos técnicos", ha manifestado.

INFORMES TÉCNICO-CIENTÍFICOS

El municipio de Grazalema cuenta con un número aproximado de 1.619 viviendas, a las que 1.342 pueden ya volver. Los vecinos que deberán seguir evacuados, de momento y en espera de los informes técnico-científicos sobre su seguridad, se encuentran en la zona comprendida entre parte de la calle Nueva (entre los números 01 y 45) y calle Las Piedras hasta las calles Pie de Palo y Las Parras (hasta 39). Entre ambas también se cuentan las calles Corrales Primeros, Corrales Segundos, Corrales Terceros y Las Parras.

A petición de la Agencia Emergencias de Andalucía, y dentro del Convenio de Colaboración con el área de Geofísica Aplicada del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, el pasado jueves se desplazó a Grazalema un equipo de investigadores para realizar unas primeras pruebas técnicas, mediante escaneado georradar con diferentes antenas y perfiles electromagnéticos, con el objetivo de investigar el subsuelo de las principales calles del municipio.

Sobre el terreno ya se encontraban desde el 6 de febrero, también a petición de la EMA, científicos del equipo Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que han estado trabajando de forma ininterrumpida en todo el entorno de la serranía con 14 técnicos en acción directa y 34 en Gabinete.

El trabajo ha contado también con las patrullas de drones de la EMA, del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), de la base oriental y occidental, que de forma coordinada con el equipo científico han venido haciendo vuelos de reconocimiento en las zonas, un trabajo para el que también se ha contado con Agentes de Medio Ambiente.

El trabajo conjunto se ha realizado de forma coordinada con el objetivo de conseguir la mayor información posible del estado en que se encuentran los lugares que han sido más castigados por las lluvias, desprendimientos, corrimientos de tierra y grietas, entre otros.