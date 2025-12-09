Un documental submarino patrocinado por la Diputación de Cádiz muestra los efectos del alga invasora en el litoral

Carátula del cortometraje sobre el alga invasora realizado por Julio Junquera. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un documental realizado por Julio Junquera y patrocinado por la Diputación de Cádiz aborda la llegada del alga invasora Rugulopteryx Okamurae a las costas de la península ibérica y cómo su rápida expansión está afectando al equilibrio medioambiental del Mediterráneo y el Atlántico.

Según ha indicado la Diputación en una nota, las costas del litoral gaditano, en concreto, de Tarifa y Algeciras, protagonizan buena parte de la película, en la que también se proyectan imágenes submarinas grabadas en Ceuta, así como en las islas Azores y Madeira.

El documental, titulado 'Rugulopteryx Okamurae, el alga invasora', muestra la enorme biodiversidad del ecosistema marino provincial y pone en evidencia los efectos de esta alga invasora, que desplaza especies autóctonas, altera el equilibrio natural y está provocando daños irreparables en el medioambiente, además de en sectores como la pesca y el turismo.

La Diputación de Cádiz ha señalado que enmarca esta colaboración en las acciones del Grupo de Trabajo Estable del Alga Invasora, integrado a su vez en el Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana.

Por su parte, Julio Junquera ha explicado que empezó con este trabajo en 2023, "preocupado por la problemática del sector pesquero y tras observar cómo llegaban los arribazones a las playas de Tarifa y otras playas de la provincia". Terminó la edición en septiembre de este 2025 y en sus inmersiones ha sido testigo directo del problema que acecha bajo las aguas y gracias a este documental hace partícipe a quien lo vea de la riqueza ambiental que está en riesgo.

El trabajo patrocinado por la Diputación de Cádiz ha recibido una 'Mención especial del jurado a la divulgación de un grave problema de actualidad' en el Ciclo Internacional de Cine Submarino de Donostia-San Sebastián, Cimasub 2025.

El documental, de 15 minutos, se ha grabado con cámaras de cine digital Zcam F6, tanto en superficie como bajo el agua, mediante carcasa subacuática. La voz en off es de Santiago Muñoz Romero. Fatima Mhedden y Sergey Cheremisinov firman la banda sonora y las imágenes adicionales son de Antonio Márquez.

El gaditano Julio Junquera es operador de cámara y realizador de cine documental. En la actualidad dirige la productora Càmaron Films Wildlife. Especializado en imagen submarina, tiene en su haber diferentes premios como realizador en documentales y cortos submarinos y entre sus trabajos destacan 'Río y el sueño de las ballenas', 'En la mar lloran los hombres' y 'Lágrimas sobre el océano'.