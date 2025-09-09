La Escuela Taurina de Algar ofrece una clase práctica el 14 de septiembre con el apoyo de Diputación de Cádiz

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha recibido a los organizadores de la Gran Clase Práctica Magistral, que se celebra en Algar el próximo domingo 14 de septiembre, a las 12,00 horas, dentro del V Certamen Interprovincial de Escuelas Taurinas y que cuenta con el apoyo de la Institución Provincial.

Según ha explicado en una nota, se trata de la primera clase práctica que organiza dicha escuela taurina a la que la presidenta le ha deseado suerte y una fructífera trayectoria. Almudena Martínez ha recordado que la Diputación mantiene una línea de colaboración con las escuelas taurinas para mantener viva esta tradición. "Apoyamos la tauromaquia porque forma parte de la cultura de la provincia y contribuye a enriquecer la economía", ha explicado.

En esta clase práctica se contará con seis novillos de la ganadería de Santiago Domecq, siendo lidiados uno de ellos por José Ruiz Muñoz, y los otros cinco por alumnos de otras escuelas andaluzas, como son Antonio Mata, de la Escuela Provincial de Málaga; Armando Bustos, de la Escuela de Motril; Álvaro Ávalos, de la Escuela de Écija; Jesús Cobo, de la Escuela Alcudia de Guadix y Andrés Nieves, alumno local, de la Escuela Taurina de Algar.

Diputación ha recordado que promueve actividades que ponen en valor la cultura y el patrimonio y en el caso de la provincia de Cádiz hay que considerar su gran tradición taurina y ganadera, su condición de cuna del toreo, siendo la provincia con más escuelas taurinas de España. La organización corre a cargo de la Escuela Taurina de Algar y colaboran el Ayuntamiento, la Diputación, la Fundación Cultura Taurina y empresas privadas.