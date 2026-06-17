La excelencia de la piel de Ubrique muestra en Milán a la provincia de Cádiz como destino turístico premium

Bolsos de piel de Ubrique en una acción promocional del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz en Milán (Italia) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz ha participado en Milán en la acción promocional 'Descubre Andalucía: El origen del lujo artesano', en el que se ha reforzar el posicionamiento internacional de la provincia como destino vinculado a la autenticidad, la excelencia artesanal, la cultura y las experiencias de alto valor añadido a través de uno de sus oficios más reconocidos internacionalmente, como es la piel de Ubrique.

Para ello, se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, con el objetivo de mostrar ante el mercado italiano la calidad, la tradición y la capacidad innovadora de un sector que constituye una de las señas de identidad de la Sierra de Cádiz y uno de los grandes referentes europeos de la marroquinería de lujo, como ha indicado la Diputación en una nota.

El evento se ha celebrado en Villa Necchi Campiglio, un enclave situado en pleno distrito de la moda de Milán, y ha reunido a profesionales del sector turístico, operadores especializados, prensa vinculada al turismo, la moda y el lifestyle, prescriptores y representantes del segmento luxury.

La elección de Milán, capital internacional de la moda y el diseño, ha permitido presentar la artesanía andaluza en un contexto "especialmente estratégico" para conectar patrimonio, creatividad, excelencia y promoción turística.

La presencia gaditana ha estado representada por Movex, Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, con sede en Ubrique, que ha mostrado el trabajo de la marroquinería ubriqueña mediante piezas de gran formato de firmas locales y una propuesta expositiva centrada en herramientas, materias primas y procesos vinculados a la fabricación artesanal de artículos de piel.

La acción ha permitido acercar al público profesional italiano el saber hacer acumulado durante generaciones en Ubrique, donde "tradición, innovación y alta calidad conviven en un sector estrechamente ligado a las principales casas internacionales de moda y lujo", como se ha valorado.

Junto a la piel de Ubrique, la provincia de Cádiz también ha estado presente a través del trabajo del zapatero artesano Abraham Zambrana, de Jerez de la Frontera, especializado en calzado de lujo a medida. Su participación ha contribuido a reforzar el relato de Cádiz como territorio de oficios singulares, creatividad aplicada al diseño y producción artesanal de alto valor.

La programación de 'Descubre Andalucía' ha incluido un taller de trabajo entre empresas andaluzas y operadores italianos especializados en turismo premium, así como una experiencia inmersiva en torno a la artesanía andaluza vinculada a la moda. La velada ha combinado exposición de piezas, networking profesional, gastronomía andaluza y una actuación flamenca, configurando una presentación integral del destino ante un público internacional cualificado.

El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz ha reforzado además la presencia gastronómica de la provincia con una selección de quesos de la Sierra de Cádiz incorporados al cóctel ofrecido durante el encuentro, contribuyendo así a mostrar la diversidad de atractivos del destino y su capacidad para generar experiencias asociadas a la cultura, el territorio y los productos locales.

Con esta participación, la Diputación de Cádiz avanza en la promoción internacional de la provincia en mercados estratégicos, poniendo en valor la artesanía como recurso turístico diferencial.

Y es que, como se ha apuntado, la piel de Ubrique es reconocida por "su calidad, precisión técnica y vinculación con el universo del lujo", y se presenta como "un elemento clave para proyectar una imagen sofisticada, auténtica y contemporánea de la provincia de Cádiz en el ámbito internacional".

La acción, que está impulsada por Turismo y Deporte de Andalucía y Turespaña, a través de la Oficina Española de Turismo en Milán, ha permitido reforzar la conexión entre turismo, artesanía, moda y cultura, y ha situado a la provincia de Cádiz en un escaparate de primer nivel para profesionales italianos del turismo premium.