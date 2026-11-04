La Feria Nacional de Ganadería y Agricultura regresa a Jerez (Cádiz) tras dos años con más 600 cabezas de ganado

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, en la presentación de Fegasur. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, ha presentado este miércoles los detalles del programa de Fegasur, la Feria Nacional de Ganadería y Agricultura, que este año cumple sus bodas de plata y vuelve a Jerez de la Frontera tras dos años de ausencia con la exposición de más de 600 cabezas de ganado.

La 25 edición de Fegasur comenzará el 6 de noviembre con una apertura institucional en las instalaciones de Ifeca, y podrá visitarse hasta el domingo día 8, como ha indicado la Diputación, organizadora del evento.

El acceso a la misma es gratuito y regresa tras dos años de ausencia a causa de dos brotes de enfermedades infecciosas que ponían en riesgo la salud del ganado y obligaron a cancelar la cita.

Vidal ha señalado que la provincia es "eminentemente ganadera", por lo que "es importante que tenga esta proyección hacia fuera", a la vez que ha alabado que se trate de una cita "atractiva para públicos diversos", ya que "es una feria divertida para los más pequeños, para que vean el ganado y el potencial de nuestra provincia", pero a su vez contempla toda la parte formativa y de conocimientos más técnicos.

El diputado provincial ha animado al público a que asista a esta cita, que es gratuita, y a que "disfrute" y vea las exposiciones comerciales, y deguste los productos que se van a mostrar allí.

Se prevé la participación de un total de 602 cabezas de ganado en la feria, frente a los 554 animales de la última edición. Habrá ejemplares de raza bovina, ovina, porcina, caprina, equina y aviar.

Además, la exposición comercial contará con la participación de 25 empresas de diferente naturaleza, desde maquinaria agrícola y ganadera, alimentación, sanidad, asociaciones de criadores, asociaciones empresariales, equipamiento animal, automoción o ropa de trabajo.

En esta feria, con 25 ediciones a sus espaldas que la consolidan como referente, volverán a tener protagonismo los concursos morfológicos, las jornadas técnicas y la parte divulgativa y de fomento de la conservación medioambiental con actividades complementarias para el público. Ello incluye la promoción de las especies autóctonas gaditanas.

No obstante, su eje central es la Subasta Nacional Oficial de Ganado, dentro del calendario ministerial. Será a las 12,00 horas del domingo 8 de noviembre.

Este año se ha hecho una apuesta por reforzar la oferta para el público general, con un programa complementario llamado 'Todos en Fegasur', cuyo objetivo es acercar a la población la calidad y variedad de la producción agrícola-ganadera de nuestra provincia.

La feria incluye un año más las visitas educativas guiadas del Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad, a cargo del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía.

Además, en esta edición se darán a conocer los distintos proyectos de cooperación transfronteriza (España-Portugal) que se gestionan desde Diputación, centrados en la transformación digital y competitividad de las pymes, prioritariamente rurales.

Fegasur 2026 contará además con la exposición 'Bestiarium', del fotógrafo José Barea, con instantáneas de razas autóctonas de ganado selecto españolas.

Para la organización de Fegasur colaboran con la Diputación una serie de instituciones, como la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto; las Asociaciones Nacionales de Criadores de Ganado; la Federación Andaluza de Asociaciones Defensa Sanitaria del Ganado; Asaja-Cádiz; COAG-Cádiz y UPA-Cádiz.