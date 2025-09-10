El Festival Caleidoscópicas propone una experiencia intergeneracional en su edición en Trebujena y Tarifa (Cádiz)

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, presenta la programación del Festival Caleidoscópicas - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las localidades gaditanas de Tarifa y Trebujena son este año las elegidas para acoger la programación del Festival Caleidoscópicas, la iniciativa de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz para visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector cultural y que este año propone una experiencia intergeneracional.

La edición tendrá como hilo conductor las 'Historias de vida y resonancias' de las abuelas, que son, "todo un ejemplo para todos y de las cuales todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos", como ha comentado la responsable de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán.

En una nota, la Diputación ha detallado que en cada uno de estos municipios, durante dos jornadas --los días 24 y 25 de octubre en Tarifa y el 5 y 6 de noviembre en Trebujena-- se desarrollarán actuaciones de arte en vivo, talleres y actividades en colaboración con los colectivos ciudadanos, con los que se busca implicar al conjunto de la población.

Se trata de la tercera edición de esta cita "con el arte con nombre de mujer", tal y como ha expresado Vanesa Beltrán durante la presentación, donde ha destacado que este festival se ha hecho "un hueco" en el panorama cultural de la provincia y se ha convertido en "escenario para las mujeres artistas de las más diversas disciplinas de nuestro territorio".

"A lo largo de nuestra historia, las mujeres hemos sido guardianas de las tradiciones, hemos sido creadoras incansables y transformadoras de la sociedad a través del arte", ha continuado, explicando que el programa busca "visibilizar y celebrar esa contribución, e impulsarla dentro del mundo cultural".

"La diputada provincial ha abogado por "reconocer el talento femenino no como algo solo de justicia histórica, sino como un acto de inspiración para las generaciones que vienen", añadiendo que hay que "seguir enseñando la historia que nos pertenece a todos y a todas, porque en la cultura la igualdad no es un ideal, sino que es toda una necesidad".

Bajo el lema 'Historias de vida y resonancias', se pretende que las personas mayores de Trebujena y Tarifa compartan sus experiencias de vida a niños y adolescentes, de manera que se promueva el entendimiento mutuo y se combatan prejuicios intergeneracionales a través de la conversación. En esta "biblioteca humana", los libros son las personas y los libros son las historias que se escuchan.

El alcalde de Trebujena, Ramón Galán, ha expresado su agradecimiento a la Diputación por hacer posible este festival y otras muchas actividades que se realizan en los pueblos para fomentar la cultura.

Esta edición el festival tendrá dos fases diferenciadas, según ha explicado la directora de la Fundación Provincial de Cultura, Mariló Román. En la primera, que comenzará este mes de septiembre, las artistas docentes ofrecerán talleres de distintas disciplinas a mayores, adolescentes y niños y niñas de ambas localidades. Esta actividad servirá de base a la "biblioteca humana", que se desarrollará durante el festival en cada localidad.

La segunda fase es la celebración del festival como tal, que consta de una completa programación abierta a todos los públicos con espectáculos en directo, mesas de experiencias y talleres de danza, música y fotografía, en los que se explora cómo la presencia y el legado de los mayores ha inspirado a mujeres artistas de nuestro territorio y cómo lo han plasmado en distintas expresiones artísticas.

En el marco del Festival Caleidoscópicas se ha desarrollado un trabajo centrado en la creación de vínculos intergeneracionales, así como en la conexión entre mujeres y el fortalecimiento de esos lazos compartidos que trascienden el tiempo.