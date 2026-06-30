El Festival Vejer Flamenco, del 8 al 11 de julio en Vejer (Cádiz), sigue creciendo con nuevas tendencias artísticas

Vanesa Beltrán en la presentación de Festival Vejer Flamenco. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del Festival Vejer Flamenco se celebrará en esta localidad gaditana entre el 8 y el 11 de julio en una cita para disfrutar de un flamenco que cuida la tradición sin encerrarse en ella con nuevas tendencias artísticas. La Diputación de Cádiz, a través de la Fundación Provincial de Cultura, vuelve a colaborar con la organización de este Festival.

Así, la diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, el alcalde de Vejer de la Frontera, Antonio González Mellado, y la directora del Festival, Charo Cruz, han presentado esta edición junto a artistas que componen el programa de este año como El Mawy, Ale Suárez y Soleá Gatica.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la diputada ha animado a disfrutar de esta iniciativa que "invita a viajar a las raíces flamencas pero sin perder la línea del futuro y sobre todo del presente". Beltrán ha señalado que Vejer Flamenco "presenta una variada y exquisita programación, conjugando las mejores formas y tonás del flamenco actual".

La Diputación, ha dicho Vanesa Beltrán, trabaja siempre para "apoyar este tipo de encuentros que enriquecen y propician el desarrollo personal y la interrelación tanto turística como cultural, además de suponer un incentivo económico y para la creación de empleo en las localidades".

También el alcalde de Vejer, Antonio González Mellado, ha destacado que Vejer Flamenco es un festival que ha ido creciendo gracias a la mezcla de artistas consagrados y de proximidad, a la visión de género que lo caracteriza o a la colaboración institucional que lo hace posible. Todo esto, además del impulso de Charo Cruz y el escenario de excepción que supone el municipio de Vejer como referente desde el punto de vista turístico.

Charo Cruz ha repasado la trayectoria de este festival que "nace desde el amor al flamenco" y que ha evolucionado "sin miedo a las nuevas tendencias". "El alma de Vejer Flamenco es la cercanía, la honestidad y el compromiso con el flamenco, pero con una mirada al futuro y cuidando a las nuevas generaciones", ha explicado Charo Cruz.

El cartel del Festival cuenta con la presencia de destacadas figuras del flamenco actual. Así, la encargada de abrir la programación, el miércoles 8 de julio, será Manuela Carpio, que ofrecerá al público su espectáculo 'Fiesta Gitana'. Ya el jueves 9 será el turno del pianista Andrés Barrios, con su propuesta 'KM. 0', un espectáculo que fusiona flamenco y nuevas sonoridades y el viernes 10 la protagonista será Águeda Saavedra con 'Re(vuelta)'. Para cerrar el Festival, El Yiyo presentará el sábado 11 su espectáculo 'A mi aire'.

Otro de las patas de este proyecto, enfocado al disfrute de un público joven e interesado en la vanguardia del flamenco, será la llamada Verbena popular, que tendrá las puertas abiertas a partir de las 23,30 horas. Los artistas invitados en este caso son El Mawy y Ale Suárez (el día 9), El Cañejo (día 10) y Rave Calé x Soleá Gatica (el día 11). En cada velada se contará también con la participación del Dj Fiebre.

Además, el programa de Vejer Flamenco cuenta con una propuesta los días 9, 10 y 11 de julio para toda la familia, con 'Voy a bailarte un cuento'. A través de la narración, la guitarra, el cante y el baile, el espectáculo construye un relato en el que la música y la escena acompañan el desarrollo de la historia, ofreciendo una experiencia cultural accesible para espectadores de todas las edades, según han explicado.

La sede central del Festival será el Parque de los Remedios, extendiéndose a la Muralla de la Segur, la Plaza de España y las calles del casco histórico.