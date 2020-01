Irene García resalta el "papel crucial" de las Corporaciones Locales como garantes de igualdad de oportunidades

Publicado 21/01/2020 16:11:50 CET

CÁDIZ, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha destacado el "papel crucial" que las corporaciones locales están llamadas a desempeñar en los próximos años "como uno de los pilares básicos de la Administración del Estado, como garantes de la igualdad de oportunidades y como sostén de algunas de las políticas y servicios públicos que más afectan a la calidad de vida y al bienestar, especialmente en los pequeños pueblos".

Según ha informado la Diputación en una nota, García ha asistido a la sesión constitutiva de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares radicada en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. La referida comisión emana de la nueva composición institucional tras las Elecciones Municipales del pasado mes de mayo.

Tras la reunión de ese foro, la presidenta ha destacado que las diputaciones "cuentan con una acreditada capacidad de gestión como administraciones instrumentales al servicio, esencialmente, de los pequeños municipios".

Asimismo, ha señalado que "a la par que mantienen el ejercicio de sus competencias propias, ha llegado el momento de abordar, por fin, una revisión de las competencias delegadas, en virtud del principio de simetría competencial y financiera".

Para ello, junto a un "debate en torno a una clara definición del marco competencial" de las diputaciones, será preciso abordar "una actualización del sistema de financiación del conjunto de las Corporaciones Locales".

"Tras más de 40 años de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos, y después de haber asumido tareas que entonces parecían impensables, municipios y provincias demandan tener reconocidas las competencias reales y contar con los recursos y medios adecuados para poder desempeñarlas", ha explicado la presidenta de Diputación.

En este sentido, García ha destacado que "las diputaciones han demostrado sobradamente su mayoría de edad, también en lo relativo a la gestión económica".

"No en vano, se cumple con creces las exigencias del marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, incluso después de tener que asumir políticas y servicios que inicialmente no corresponden y que en la mayoría de ocasiones no vienen acompañados del correspondiente respaldo económico", ha puntualizado.

García ha citado algunos de los planteamientos básicos para las Corporaciones Locales en el corto y medio plazo, "a partir del principio del respeto a la autonomía local".

Entre ellos ha citado "la posibilidad de decidir libremente el destino del superávit presupuestario, sin tutelas por parte de otros niveles del Estado, o la modificación de la regla de gasto para hacer efectiva esa libertad de decisión".

De igual forma, ha señalado "la plena eliminación de la tasa de reposición de empleados públicos con vistas a mejorar unos servicios deteriorados por años de pérdida de personal o la consideración de las diputaciones como beneficiarias de fondos europeos en el marco presupuestario 2021-2027".