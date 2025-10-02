Jerez, Prado del Rey y Trebujena celebran talleres formativos para fortalecer el tejido asociativo de Cádiz

La responsable de Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo de la Diputación de Cádiz, Ana Moreno, en un taller en Jerez, dentro del proyecto denominado 'Construyendo Ciudadanía'. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los municipios gaditanos de Jerez, Prado del Rey y Trebujena han acogido esta semana talleres formativos para fortalecer el tejido asociativo de la provincia de Cádiz, que han sido financiados por la Diputación de Cádiz.

La responsable de Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo de la Diputación, Ana Moreno, ha asistido a uno de ellos, el de Jerez, dentro del proyecto denominado 'Construyendo Ciudadanía', que se ha celebrado en el Ateneo Siglo XXI.

Según ha detallado la Diputación en una nota, Moreno ha estado acompañada por la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jerez, Carmen Pina, y la presidenta del Ateneo Siglo XXI, Margarita Martín.

Este proyecto ha sido seleccionado por la Diputación dentro de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Servicio de Participación Ciudadana para la realización de talleres formativos que tengan como objetivo fortalecer el tejido asociativo de la provincia.

La convocatoria ha estado dotada este año con un total de 61.250 euros, dirigidos al sector asociativo de Cádiz, permitiendo con ello que 21 proyectos cuenten con ayudas. Además, debido a la alta demanda, para el próximo año la intención del Servicio de Participación Ciudadana es aumentar el presupuesto destinado a esta convocatoria de subvenciones, así como a la dirigida a ayuntamientos.

En la formación se incluyen contenidos relacionados con la Ley Andaluza de Participación Ciudadana, así como sobre cómo utilizar algunas de las herramientas que aparecen recogidas en esta. Por otro lado, se ve desde un punto de vista práctico formas y fuentes de financiación y de recursos para las asociaciones.

En el Registro de Asociaciones de la Provincia de Cádiz se cuentan actualmente unas 400 asociaciones inscritas. La Diputación persigue fortalecer mediante la formación este movimiento asociativo, al considerarlo "uno de los pilares más importantes en la sociedad".

El Servicio de Participación está a disposición de aquellas asociaciones que lo necesiten, para ofrecerles asesoramiento especializado, así como financiación a los proyectos a través de convocatorias como esta.