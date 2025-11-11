Una jornada en Cádiz invita a reflexionar sobre la presión de las redes sociales sobre el aspecto de las mujeres

La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, en la inauguración de una jornada sobre "violencia estética". - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz ha promovido la celebración de la jornada 'Cuerpos libres, redes seguras', destinada a reflexionar sobre la presión que las redes sociales ejercen sobre el aspecto de las mujeres. Ha tenido lugar en el Centro Cívico Blas Infante de Jerez de la Frontera en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre.

Según ha expuesto la Diputación en una nota sobre un reciente estudio del Instituto de la Mujer, seis de cada diez contenidos publicitarios que reciben las jóvenes en redes sociales están vinculados a la moda y la belleza, un 41% tiene relación con entrenamientos y un 33,7% con alimentación o dietas.

Además, más de la mitad de las mujeres entre 18 y 30 años, manifiesta "sentir presión" por parecerse a las mujeres que aparecen en el contenido digital. Así, entre las consecuencias destacan sentimientos negativos que van desde la frustración y el malestar a trastornos alimentarios, insatisfacción corporal, ansiedad y aislamiento social.

Ante esta realidad, la Diputación de Cádiz ha impulsado esta jornada, que ha sido inaugurado por su responsable de Igualdad, Susana Sánchez Toro.

El objetivo del programa es concienciar, formar y abrir un espacio de reflexión sobre el fenómeno llamado "violencia estética", que "presiona a las mujeres para ajustarse a cánones de belleza inalcanzables y que se manifiesta de forma cada vez más intensa en las redes sociales".

La iniciativa, dirigida a profesionales del ámbito social, educativo y de la igualdad, se enmarca en el III Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2023-2028), con el que la Diputación refuerza su compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia machista.

El citado estudio del Instituto de las Mujeres revela "otros datos apabullantes", como que el 72,2% de las jóvenes ha recibido comentarios sobre su físico o mensajes sexuales no deseados en redes sociales y más del 70% afirma estar expuesta "con frecuencia" a publicidad sobre operaciones estéticas.

En su intervención, Susana Sánchez Toro ha advertido de estas formas "más sutiles de violencia", que "no llegan al maltrato físico, pero que pueden ser igual de dañinas porque destruyen por dentro la autoestima y el bienestar emocional". Además, ha recordado que son las mujeres quienes sufren "con mayor intensidad" este tipo de presión, una realidad que "se debe combatir desde las instituciones y el conjunto de la sociedad" a cambio de un modelo en que "cada mujer tenga libertad para decidir sobre su cuerpo y su imagen".

Tras la apertura, los contenidos han comenzado con la ponencia marco 'Violencia estética: nuevas y viejas formas de violentar a las mujeres', impartida por María de las Mercedes Serrato Calero, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide.

La experta ha analizado cómo la sociedad sigue reproduciendo un modelo femenino asociado a la juventud y a un prototipo único de mujer que "evidencia una disociación con la realidad", considerando al respecto que "en el mundo real cada mujer es única" y "tratar de asemejarse a ese modelo impuesto ficticio limita la libertad y daña la autoestima".

El programa ha continuado con la charla 'Desafíos y reflexiones: el impacto de la sensibilización en materia de violencia de género estética en el alumnado', a cargo de Juan Manuel Delgado Aballe, que ha abordado el papel de la educación en la construcción de una mirada crítica hacia los mensajes estéticos que circulan en redes y medios.

Posteriormente, Inma Martínez Cerrillo y Nacho López Martín, de Insex, Iniciativa Sexológica y Acción Social, han presentado la ponencia 'Ciberespacios habitables: construyendo redes de cuidados en tiempos digitales', centrada en la necesidad de generar entornos digitales seguros y libres de violencia simbólica.

La jornada ha concluido con la actuación de Nina Alemania, educadora social, compositora y cantante comprometida con la igualdad y el cambio social.

Con esta jornada, la Diputación de Cádiz ha mostrado su compromiso con la libertad, la diversidad y la igualdad real, para "avanzar hacia una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir libres de los mandatos estéticos y digitales que las oprimen".