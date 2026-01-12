Juvelandia, de Diputación de Cádiz, registra más de 39.500 visitas y se consolida como referente de ocio familiar

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, en Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 3.600 personas de media se dieron cita cada día en la 29 edición de Juvelandia, la Feria de Ocio Infantil y Juvenil organizada por la Diputación de Cádiz a través de Ifeca en Jerez de la Frontera, lo que supon unas 400 personas más al día que la edición anterior. Así, en total el número de visitas registradas durante las once jornadas en las que se ha desarrollado el evento ha alcanzado las 39.518 visitas, casi un 14% más que en la pasada edición.

En una nota, Diputación ha señalado que estos datos vienen a remarcar la evolución ascendente de visitantes registrada en años precedentes y consolida a la cita como una de las más atractivas de las que acoge la provincia durante las fiestas navideñas.

Así, ha explicado que durante los tres primeros días de apertura se recibió la visita del alumnado de los centros educativos gaditanos, así como de algún municipio limítrofe de la vecina provincia de Sevilla. En cuanto a la apertura al público general (a partir del 26 de diciembre), las jornadas con mayor afluencia fueron las del 2, 3 y 4 de enero.

Diputación ha recordado que a lo largo de sus 30 años de historia, Juvelandia se ha caracterizado por ofrecer contenidos que, edición tras edición, pretenden resultar atractivos para el público familiar al que se dedica el evento, con especial atención a la población infantil y juvenil. Las cifras avalan los buenos resultados de este esfuerzo realizado por la Institución provincial por ofrecer un espacio de ocio y entretenimiento para las familias, ha subrayado.

En su estructura, Juvelandia cuenta con diversas zonas en función de las actividades que se desarrollan, como zona de talleres, nuevas tecnologías, deportes, hinchables, ludoteca, preescolar, atracciones feriales, circo, cañones de nieve y un circuito con actividades para sensibilizar sobre discapacidad. También cuenta con zona de restauración y descanso.

Asimismo, Diputación ha indicado que en Ifeca han comenzado las tareas para organizar la 30 edición de Juvelandia. Para ello, el primer paso es analizar las sugerencias realizadas por quienes han pasado por el recinto ferial durante el evento, a fin de poder atender al máximo las peticiones y propuestas formuladas por el público. En este sentido, ha explicado que tener en cuenta las que han realizado en años anteriores es uno de los motivos por lo que Juvelandia se ha convertido en uno de los grandes reclamos del ocio familiar en la provincia de Cádiz.