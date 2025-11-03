Más de 15 empresas y entidades de Cádiz llevan la oferta turística de la provincia a la World Travel Market de Londres

El responsable de Turismo del Patronato de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo, en una reunión mantenida en una edición anterior de la World Travel Market de Londres. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 15 empresas y oficinas de turismo de municipios de Cádiz van a llevar a la World Travel Market (WTM) de Londres, en Reino Unido, una de las ferias vacacionales más importantes del mundo, la oferta turística de la provincia de la mano del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz.

Esta delegación asistirá a esta cita turística desde este martes 4 de noviembre y hasta el próximo jueves 6 de noviembre, ha indicado la Diputación de Cádiz en una nota.

La comitiva estará encabezada por la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, y por el vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo. Además, junto a la delegación técnica del Patronato acuden a la feria las empresas Suites Cortijo Fontanilla, Fairplay Golf & Spa Resort, Iberostar Hotels & Resorts.

Por parte de la Cámara de Comercio de Jerez, junto a personal técnico de la misma, estarán presentes las empresas Cooperativa Vitivinícola Albarizas de Trebujena, Ossa desarrollos de restauración temática, Franquicias de la Bahía Jerez SL, Crefondue, Gestora Las Dunas y Bookingfax. Los ayuntamientos de Conil de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa completan, con sus respectivas delegaciones técnicas, la delegación gaditana a la WTM.

La delegación estará ubicada en el estand Andalucía N6-200 del recinto ferial ExCeL de Londres. En la agenda del trabajo del Patronato figura una previsión de más de una decena de reuniones técnicas con distintos proveedores y agentes del sector que representan "oportunidades" para la promoción turística de la provincia, así como distintos actos institucionales a los que también acudirán representantes de las principales compañías del sector turístico.

La World Travel Market es una de las tres principales ferias de turismo a nivel mundial. Según cifras ofrecidas por la organización, en 2024 acudieron más de 40.000 profesionales de turismo y se promocionaron en la feria más de 5.000 destinos en 4.000 expositores que incluyeron juntas de turismo, hoteleros, marcas de transporte y servicios tecnológicos.

Según el Patronato, el turismo británico representa en la actualidad el segundo mercado internacional para la provincia. El Instituto Nacional de Estadística señala en sus datos que en 2024 pernoctaron en hoteles, apartamentos y campings de Cádiz más de 120.000 turistas británicos, que sumaron en total más de 390.000 pernoctaciones.

Estas cifras colocan al turismo británico como el tercero más importante para la provincia de Cádiz por detrás del turismo nacional y del alemán.

Una de las principales novedades con las que cuenta la provincia en relación al mercado británico es la nueva conexión aérea directa entre varias ciudades del Reino Unido y Cádiz a través del aeropuerto de Jerez de la Frontera. De hecho, desde mayo de este año la compañía Jet2 ofrece vuelos directos desde Jerez con las ciudades de Birmingham, Leeds y Manchester.

A estos tres destinos se sumarán Londres-Stansted en 2026 y Bristol en 2027, lo que supondrá una oportunidad destacada para mejorar el flujo de turismo británico a la provincia de Cádiz.