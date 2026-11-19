Una de las páginas de la agenda feminista diseñada por la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través de su Servicio de Igualdad, ha vuelto a editar la Agenda Raíces Feministas de la Provincia de Cádiz, donde se recoge la semblanza de mujeres que han sido referentes en diferentes materias y que se sitúan "en los márgenes" de las historias oficiales de logros y progresos de la provincia. Este año ha dado el salto a las redes sociales con 12 vídeos dedicados cada uno a una protagonista y con una duración aproximada de un minuto y medio.

Con ello se multiplican las posibilidades de difusión, con una nueva propuesta que persigue "rescatar estas mujeres del olvido, llevarlas al ámbito digital y acercarlas al público en general, pero sobre todo a la gente más joven", en palabras de la responsable provincial de Igualdad, Susana Sánchez Toro, recogidas en una nota por la Diputación.

Jesús Carrillo, conocido en redes como 'Jesús Guía de Cádiz', es un creador local de contenidos que ejerce como divulgador y está especializado en la historia de la provincia. Es conocido por sus vídeos, con un lenguaje propio, donde cuenta con una audiencia cercana a las 90.000 personas seguidoras y por un estilo más próximo a un público joven y diverso.

Ahora, en coordinación con el Servicio de Igualdad, utiliza esas claves para elaborar una colección de vídeos basados en las semblanzas de una docena de mujeres protagonistas de las cinco agendas ya editadas.

Las piezas están adaptadas al lenguaje audiovisual actual y se difundirán en redes como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube bajo la etiqueta #YaEstabanAquí. Esta miniserie permite que sus historias se difundan también en espacios de aprendizaje informales.

"Además del papel, queríamos rescatar estas mujeres y llevarlas al ámbito digital y acercarlas al público en general, pero sobre todo a la gente más joven, para que toda la ciudadanía de la provincia las conozca", ha resumido la diputada, quien ha explicado su convencimiento de la necesidad de buscar nuevas fórmulas para conseguir un mayor alcance.

El calendario de Raíces Feministas de la Provincia de Cádiz nace de la certeza de que "existe una parte invisibilizada de la historia que ha desempeñado un papel clave en el progreso de la provincia y que alcanza a todo tipo de ámbitos, como la cultura, la pintura, la investigación, el deporte, las letras o la educación, es decir, el arte y la ciencia en general".

También abarca espacios que "muchas veces" no se asocian a las mujeres en el imaginario colectivo, como el frente de batalla, la defensa del territorio ante los invasores o la lucha en las trincheras.

De entre las más de 60 mujeres de la provincia que han protagonizado los calendarios de la Diputación, se han seleccionado para esta iniciativa a Ana Gómez de Mendoza y Silva (duquesa que da nombre al Parque Nacional de Doñana); Beatriz de Miranda (heroína local frente a la invasión francesa); Cándida Huelva (conocida como La Negra, nació esclavizada); Catalina Rodríguez (comerciante que participó en el segundo viaje de Colón); Juana Aguilar Pazos, La Moricha (represaliada); María del Pino Papadopoulos (artista trapecista); Margarita López de Morla (tertuliana ilustrada); Margarita Pérez de Celis (periodista y editora del primer manifiesto feminista español); María Ulloa del Castillo (partera); Purificación Patricio Ragel (enfermera y odontóloga); Rita Jiménez García (La Cantaora), y Victoria Martín Barhié (pintora).

"Que sus vidas y obras lleguen a más público y que se conozcan unas trayectorias a menudo invisibilizadas" es el objetivo de esta iniciativa.

A través de las redes y de los dispositivos digitales sus biografías quedan ahora al alcance de la ciudadanía y pueden adentrarse en los hogares, aunque también servir como material de apoyo en los centros educativos.

Se trata de que estas mujeres, que para la historia "no tienen rostro, no tienen nombre, vuelvan a tenerlo y lo conserven para siempre", como se ha argumentado.