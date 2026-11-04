La novela negra toma el protagonismo desde este jueves en Cádiz con el Festival Gaditanoir

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, presentando este miércoles la tercera edición de Gaditanoir, el Festival de Novela Negra de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha presentado este miércoles la tercera edición de Gaditanoir, el Festival de Novela Negra de Cádiz, que arranca este jueves 5 de noviembre y se prolongará hasta el domingo.

Este evento cultural, organizado por Kaizen Editores y que cuenta con el respaldo, entre otras entidades, de la Diputación de Cádiz, desarrollará sus actividades en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) --con actos el jueves-- y la Casa de Iberoamérica, con eventos el resto de días, como ha indicado la institución provincial en una nota.

Junto a Beltrán han participado en la rueda de prensa el comisario de Gaditanoir, Alberto Puyana, la coordinadora del programa del Ayuntamiento gaditano 'Cádiz, ciudad de libro', Yolanda Vallejo, y la vicepresidenta del sindicato CSIF de Cádiz, Marisé Mendo.

Entre los objetivos que persigue este festival está, de manera significativa, conectar literatura y territorio. En palabras de los organizadores, busca "poner en diálogo" las historias criminales con Cádiz y su entorno.

La responsable de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán, ha expresado que no hay "mejor escenario que Cádiz" para un certamen de estas características, al señalar que Cádiz "tiene mucho que contar" y que, además de ser "una tierra de literatura", está "llena de rincones que parecen sacados de una novela".

Beltrán ha recordado también la defensa de la cultura que realiza la institución provincial, afirmando que "desde Cádiz seguiremos defendiendo la cultura como un bastión de nuestra esencia".

Otras de las metas del festival son promover la lectura y dar visibilidad a los autores del género, entendiendo su comisario que "se hacía necesaria una muestra de la literatura negra que se hace en Cádiz y su provincia", manifestando que "el boom" de este género en la provincia es "incuestionable" y que.

En cifras, se ha detallado que serán más de 30 los participantes que conformen su cartel, entre autores, editores y periodistas. De ellos, se va a contar con 14 escritores de la provincia gaditana, 12 del resto de España y dos autores internacionales, un mexicano y un argentino. Estos últimos intervinientes refuerzan una vocación iberoamericana que Gaditanoir pretende hacer crecer en el futuro.

La organización ha explicado que el aforo máximo que contemplan para cada una de sus actividades, una veintena aproximadamente, es de 150 personas, y que la entrada es libre, aunque los promotores han especificado que las condiciones de acceso pueden variar en función de cada propuesta.

Este año 2026, uno de sus ejes temáticos será el recuerdo de Agatha Christie, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento. Así, en la sesión del viernes 6 en la Casa de Iberoamérica se revisará la vigencia de esta autora, considerada fundamental en la historia del relato detectivesco.

Otro de los ejes más relevantes será el denominado 'Criminología, periodismo y sociedad'.

Entre los momentos centrales de esta convocatoria literaria, despunta la gala de entrega de premios, que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre a las 20,30 horas. En ella se concederá el Premio Honorífico Gaditanoir a la carrera al periodista y escritor, Óscar Lobato.

Asimismo, se otorgarán el Premio José Rasero Balón de Novela Negra, que reconoce anualmente una obra destacada del género criminal, así como el Premio de Relato Policíaco The Riverside.

Desde CSIF, su representante ha incidido en que patrocinan una acción que dará visibilidad a la mujer dentro del mundo literario y, en particular, en la novela negra, un género que "ha estado dominado, históricamente por los hombres".

Por su parte, y como integrante del equipo del Ayuntamiento de Cádiz, Yolanda Vallejo ha puesto en valor la elección de la Casa de Iberoamérica como una de las sedes de Gaditanoir, y ha puesto el foco en que, en su pasado, este edificio del siglo XVIII ejerció de Cárcel Real.