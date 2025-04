El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz presenta en Helsinki la oferta de flamenco de la provincia

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha presentado en Helsinki (Finlandia) la oferta vinculada al flamenco de la provincia gaditana, aprovechando la celebración de la Bienal de Flamenco de Helsinki, que cuenta con la asistencia de más de 3.500 personas, y de la mano de una delegación técnica que ha mostrado allí las ventajas de Andalucía y Cádiz como destino de flamenco.

Según ha indicado el patronato en una nota, además de su participación en la feria, la delegación ha participado en un evento profesional con el nombre 'Feel the flamenco. A journey through Cádiz and Andalucía' organizado por Turespaña y que contó con la participación de Turismo Andaluz y el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz.

En esa cita, según ha explicado el patronato, que contó con la destacada presencia del embajador español en Finlandia, Fernando Fernández-Arias Minuesa, se ha presentado Andalucía y Cádiz como destino de flamenco a 40 representantes del sector turístico finlandés.

Así, en la jornada se proyectó un video sobre el destino Cádiz bajo el nombre 'Magic Cádiz' y, siguiendo una dinámica participativa, se realizó un particular juego de preguntas y respuestas rápidas sobre flamenco tras la presentación. El ganador se llevó una estancia con experiencia flamenca en Cádiz. Asimismo, se sirvió queso de cabra payoya, regañás de Medina Sidonia y una copa de Jerez como recibimiento.

A las 40 personas representantes del sector turístico finlandés se le ha facilitado un mapa de Cádiz en finés con el folleto, también traducido, de 'Disfruta Cádiz' sobre los recursos y ventajas de la provincia de Cádiz y otro en inglés sobre la gastronomía de la provincia, así como un bote de sal ecológica de una salina gaditana.

El mercado finlandés es una de las apuestas del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz en su objetivo de combatir la estacionalidad turística. En este sentido, según ha señalado, se busca apoyar proyectos e iniciativas concretas en aquellos segmentos que alargan el período estival o que fomentan la llegada de viajeros en temporada media-baja y, para enmarcar estas acciones, se identifican mercados prioritarios y relevantes.

En este sentido, ha añadido que el mercado finlandés, como otros del norte de Europa, es considerado para la provincia de Cádiz un mercado relevante según el Plan de Acción del Patronato. De hecho, el pasado año 2024 pernoctaron en la provincia de Cádiz 5.034 turistas finlandeses que pasaron, de media, más de tres noches en la provincia.