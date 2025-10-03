Personal de Diputación de Cádiz del PFEA coordina un plan para hacer más eficiente la gestión de la maquinaria

CÁDIZ 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Técnicos y supervisores responsables de las obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) han participado en una reunión de coordinación convocada por el Área de Cooperación de la Diputación, del que es responsable el diputado Javier Bello, que ha servido para informar al personal del nuevo Plan de Gestión de Maquinaria en el que trabaja la Institución Provincial.

Según ha explicado Diputación en una nota, el objetivo de este plan es dotar de un nuevo protocolo más eficiente para gestionar el inventario de herramientas y maquinaria que se utilizan en las más de 100 obras que el PFEA ejecuta en la provincia.

Este sistema persigue una redistribución y elección de compras de equipos más sencilla y eficiente y facilitar su revisión técnica, así como recabar toda la documentación relativa para cumplir con los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales, según ha señalado.

Asimismo, Diputación ha indicado que este plan de gestión estará plenamente operativo en el primer trimestre de 2026, por lo que ha sido necesaria la convocatoria de este encuentro de trabajo para coordinar su implantación con los diferentes equipos, que conocieran sus líneas maestras y pudieran resolver dudas sobre su aplicación.

Diputación ha señalado que con un centenar de obras en activo del Plan PFEA en la provincia, es necesario un significativo número de herramientas y maquinaria para su ejecución. Con este paso se unifican los inventarios parciales existentes, lo que permite un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles y un aumento de la eficiencia de las compras.

Finalmente, Diputación ha explicado que para esta modernización de la gestión de activos se está desarrollando un trabajo de informatización y digitalización que permitirá una gestión global de todos los recursos, que deje atrás una gestión individual y aislada en cada zona de trabajo.