La plataforma Cádiz Investment Hub abre vías de cooperación en Portugal sobre economía azul, hidrógeno verde y logística

Una representación de la plataforma Cádiz Investment Hub y de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) en una misión profesional en Sines (Portugal). - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la plataforma Cádiz Investment Hub y de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha participado esta semana en una misión profesional en Sines (Portugal), una zona clave para la logística portuaria industrial de ese país, para abrir vías de cooperación sobre economía azul, hidrógeno verde y logística.

Se trata de una visita técnica dentro del proyecto Nexomar, orientado a reforzar la cooperación entre territorios atlánticos y a generar nuevas oportunidades en torno a sectores estratégicos, ha indicado la Diputación de Cádiz en una nota.

La participación gaditana se enmarca en la hoja de ruta de Cádiz Investment Hub, oficina impulsada por la Confederación de Empresas con financiación de la Diputación, para identificar modelos de referencia, reforzar alianzas internacionales y abrir nuevas líneas de colaboración que puedan traducirse en oportunidades de negocio para la provincia gaditana.

La provincia de Cádiz y la zona de Sines tienen "varios puntos en común", como se ha identificado en este encuentro de trabajo. Ambos territorios comparten una posición atlántica estratégica, una fuerte vinculación con la actividad portuaria y marítima y "un creciente interés" por aprovechar las oportunidades derivadas de la transición energética y la descarbonización industrial.

En este contexto, se abren posibilidades de colaboración en áreas como proyectos europeos, intercambio de conocimiento o en el desarrollo de soluciones tecnológicas.

Esta misión, celebrada los días 1 y 2 de junio, ha permitido mantener encuentros de trabajo de distinto tipo con socios del proyecto, representantes institucionales y entidades vinculadas a la innovación, la transición energética, la logística portuaria, la economía azul y la seguridad tecnológica. Entre otras, se han desarrollado visitas técnicas a infraestructuras estratégicas de Sines, con especial atención a espacios vinculados a la innovación, la transición energética y la ciberseguridad portuaria.

En este marco, ha destacado la visita a HyLab, un laboratorio de innovación y desarrollo en hidrógeno verde, así como a Sines Tecnopolo, un enclave relevante dentro del ecosistema de innovación del Alentejo.

Desde Cádiz Investment Hub se ha valorado "muy positivamente" esta participación, porque se han podido conocer de primera mano iniciativas que pueden resultar "inspiradoras" para la provincia, en particular en ámbitos como el hidrógeno verde, los puertos inteligentes, la economía azul, la seguridad industrial, la ciberseguridad aplicada a entornos portuarios y la cooperación entre ecosistemas empresariales e investigadores.

Para la plataforma que promueven la CEC y Diputación de Cádiz, esta actuación representa "un paso más" en la construcción de una agenda internacional orientada a posicionar la provincia gaditana como territorio de oportunidades para la inversión, la innovación y la cooperación empresarial.

Desde Cádiz Investment Hub se han mostrado convencidos de que la cooperación entre territorios complementarios es "una vía fundamental para generar crecimiento".

La plataforma está dirigida a la identificación, atracción, captación y fidelización de inversión para la provincia de Cádiz. El objetivo prioritario de la iniciativa es fomentar el desarrollo económico en la provincia mediante la facilitación de proyectos de inversión y de expansión de empresas, tanto nacionales como internacionales, la atracción de talento y el fortalecimiento de sectores estratégicos.

La oficina sirve, igualmente, de nexo entre el sector público y el privado y ofrece servicios que abarcan desde la preinversión hasta la postinversión.