La Plataforma de Inteligencia Turística de la provincia de Cádiz recibe más de 25.000 visitas en un año

Varias personas consultando la Plataforma de Inteligencia Turística (PIT) del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Inteligencia Turística (PIT) del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha recibido más de 25.000 visitas desde su puesta en marcha hace un año en la web cadizturismointeligente.es.

Coincidiendo con este aniversario, se ha puesto a disposición del sector turístico una nueva agenda profesional donde consultar, desde la propia plataforma, un calendario de eventos, ferias y jornadas profesionales, como ha informado la Diputación en una nota.

Esta herramienta es un activo ideado por el Patronato de Turismo para facilitar y optimizar la toma de decisiones dentro del ámbito de la promoción y evolución turística de la provincia a todo el sector turístico y empresarial.

Con ese objetivo se ha abierto una agenda de formación presencial a agentes del sector turístico, para que aprendan a sacarle "el máximo partido" a la plataforma en lo relativo a consulta de datos, interpretación, análisis y adaptación de sus ventajas a las necesidades que presente cada caso. Se trata de un proceso de acompañamiento y tutorización novedoso para este tipo de plataformas.

La PIT ofrece una amplia variedad de paneles, desde datos de turistas, pernoctaciones, precios medios, gasto turístico por sectores, cruceristas, salidas y llegadas al aeropuerto de Jerez de la Frontera, entre otros, con datos que no sólo se refieren a periodos consumados, sino también en determinados paneles a proyecciones de futuro en cuanto a la demanda.

Todas estas novedades se dieron a conocer en la gala por el Día Mundial del Turismo del Patronato Provincial de Turismo, celebrada el pasado 24 de septiembre, durante la que se realizaron demostraciones en directo de las funcionalidades de la plataforma.

La nueva agenda profesional se mostró también por primera vez en público ese día y contiene los principales hitos profesionales de interés para el sector que, a su vez, pueden filtrarse por categorías.

La PIT del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz acude este martes al Tourism Innovation Summit (TIS) 2026, que se celebra del 6 al 8 de octubre en Sevilla, y que se erige como el principal encuentro internacional sobre innovación y tecnología aplicada al turismo.

En este foro, el equipo de profesionales que pilota la PIT mantendrá reuniones con proveedores directos y potenciales, asistirá a ponencias e hitos formativos en clave tecnológica, e impartirá una ponencia en el estand de Turismo de Sevilla repasando su experiencia, trayectoria y novedades a medio plazo.