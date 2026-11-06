La plataforma inteligente que desarrolla Epicsa en Cádiz recibe el Premio Ingenio de Tecnología para el Territorio

Antonio Aragón y el gerente de Epicsa tras recoger el Premio Ingenio. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Epicsa, la empresa provincial de informática de la Diputación de Cádiz, ha recibido en Málaga el Premio Ingenio 2026 en su categoría de Tecnología para el Territorio por la plataforma inteligente que está desarrollando, en el marco de un proyecto más amplio liderado por Segittur.

Según ha indicado en una nota la Diputación, estos reconocimientos están otorgados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (Coitta) y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Tecnologías Específicas de la Telecomunicación (Aagit). El galardón ha sido recogido por el diputado Antonio Aragón en representación de la institución provincial, junto al director gerente de Epicsa, Antonio Galán.

Los Premios Ingenio cumplen este 2026 su edición número 18 y su objetivo es distinguir a proyectos, organizaciones y trayectorias profesionales que contribuyen al desarrollo tecnológico, la transformación digital, la inclusión y la generación de nuevas oportunidades desde ámbitos como la empresa, las administraciones públicas, la educación, la cultura o las telecomunicaciones.

En el caso específico del reconocimiento que ha recibido la Diputación de Cádiz, se ha valorado el despliegue de esta plataforma en la provincia gaditana, una infraestructura tecnológica que utiliza los datos como instrumentos para avanzar hacia una gestión turística más inteligente, sostenible y conectada con las necesidades del territorio.

Diputación ha recordado que la plataforma que se le ha premiado a Epicsa se ubica, concretamente, dentro del proyecto de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), una iniciativa estratégica impulsada por Segittur, la Sociedad de Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas del Ministerio de Industria y Turismo, y financiada con fondos europeos Next Generation. Epicsa tiene entre sus metas centralizar, en ella, los datos de todos los municipios de la provincia gaditana.

A este respecto, Antonio Aragón ha puesto en valor tanto el trabajo desarrollado por el personal de Epicsa, como la utilidad que ofrece el proyecto a los ayuntamientos gaditanos. El diputado ha indicado que estos datos van a permitir a los consistorios conocer de forma exhaustiva la línea en la que tienen que enfocar sus políticas turísticas. "Sobre todo", ha añadido Aragón, "hacia la sostenibilidad y perfeccionando los segmentos del turismo con mayor impacto".

Epicsa ha explicado que, entre los beneficios que obtienen los consistorios al sumarse al proyecto, están el contar con una nueva página web dedicada al turismo en cada ayuntamiento, compartir datos a través de Segittur a nivel nacional, o el acceso a los módulos comunes que ofrece la Plataforma nacional a todos los participantes.

Diputación ha recordado que desde la iniciativa que gestiona Epicsa se están desarrollando actualmente seis casos de uso. El primero es una calculadora de huella de carbono, para medir el impacto ambiental de los viajes (dióxido de carbono, agua, residuos) y poder contribuir a la sostenibilidad. El segundo es un caso sobre turismo azul, que pretende estructurar toda la oferta hídrica, incluyendo lagos y otros recursos del interior de la provincia.

También hay un caso que gira en torno al turismo de alta gama, y su oferta de experiencias e ingresos de alto valor añadido. En cuarto lugar, el turismo deportivo, donde se quieren catalogar recursos y eventos de este segmento para atraer pernoctaciones fuera de la temporada alta, ha señalado Diputación.

Por su parte, el quinto caso de uso es sobre el enoturismo o cultura del vino, que refuerza la identidad enogastronómica de la provincia y la prepara para interoperar --compartir datos y posibilitar el intercambio de información-- a nivel nacional. Por último, hay un apartado sobre turismo patrimonial y cultural, que busca distribuir mejor los flujos de visitantes.

Junto a la empresa Epicsa de la Diputación de Cádiz, los Ingenio han premiado al Consorcio Puntos Vuela Andalucía, a T-Systems Iberia, Esero España, Antonio Requena y Brisa Festival. La organización ha destacado que la edición del presente año reconoce de manera significativa la innovación, la inclusión digital y el impacto social de la tecnología.