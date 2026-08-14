Prado del Rey (Cádiz) celebra los 50 años del Concurso Nacional de Cante por Serranas con una programación especial

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz y alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, en la presentación del Concurso Nacional de Cante por Serranas en Padro del Rey - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio gaditano de Prado del Rey celebrará los días 28 y 29 de agosto los 50 años del Concurso Nacional de Cante por Serranas con una programación especial y actividades que se desarrollarán en los próximos meses.

La Final del Concurso será el día 28 y el Festival de la Serrana, el día 29 protagonizado por José Mercé, como ha detallado la Diputación en una nota.

Más de 400 cantaores y cantaoras han pasado por sus tablas a lo largo de estas cinco décadas dedicadas a "mantener vivo" este palo flamenco, ha asegurado la responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz y alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, durante la presentación de la programación de este cincuenta aniversario, en cuya organización colabora la institución provincial.

En su doble condición de alcaldesa y diputada, Vanesa Beltrán ha expresado su satisfacción por alcanzar "las bodas de oro" de este Concurso Nacional de Cante por Serranas.

"Podemos decir con orgullo que Prado del Rey ha cumplido su palabra con la serrana", ha afirmado, añadiendo que "durante 50 años Prado del Rey ha estado trabajando para evitar que las serranas caigan en el olvido y situarlas en el lugar que se merecen".

Este cante, es para la diputada, "parte del patrimonio flamenco y cultural de la provincia".

Las serranas, ha continuado, "hablan de nuestra tierra, de nuestra memoria, evocan a pastores, cabreros, arrieros y bandoleros y a todos aquellos que recorrieron nuestros campos y nuestras montañas y encontraron en el cante una forma de expresar el esfuerzo, la libertad, la nostalgia y la vida".

Por eso, celebrar este aniversario "no es sólo conmemorar una fecha, es rendir homenaje a todas esas generaciones que han mantenido viva nuestra identidad", ha manifestado la diputada.

Beltrán ha tenido palabras de agradecimiento para quienes han participado de una forma u otra en el concurso durante estos 50 años, desde la comisión organizadora hasta los artistas, pasando por las corporaciones municipales, el personal del ayuntamiento, las instituciones colaboradoras y los medios de comunicación, por contribuir a su difusión.

También ha hecho una mención especial al artista plástico "más internacional", José Hinojo, autor del cartel anunciador de esta significativa edición, y ha invitado a toda la ciudadanía a visitar Prado del Rey en esos días y "disfrutar de esta cita veraniega, con su buen ambiente asegurado".

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Prado del Rey, Isabel Blanco, se ha encargado de ampliar los detalles de la programación de este cincuenta aniversario.

La final se celebrará el 28 de agosto en la plaza de la Constitución a partir de las 21,30 horas. En las cuatro pruebas selectivas han participado 27 personas.

De estas, cinco han sido seleccionadas para disputar los tres premios que hay en liza: Alba Bazán Pecho, de Sanlúcar de Barrameda; Jesús León Márquez, de Mairena del Alcor (Sevilla); José Manuel Gómez Torres, de Ecija (Sevilla); Juan Francisco Berrocal Sanchez, de Medina Sidonia y Paco Ocón Cuadrado, de Adamuz (Córdoba). Todos estarán acompañados del guitarrista Miguel Chamizo.

Como artistas invitados actuarán los pradenses Víctor de Gloria y Alejandro Casco, mientras que Titi Flores ofrecerá un espectáculo de baile titulado 'La luna desnuda en el patio de los flamencos'.

Este año la dotación de los premios se ha incrementado: 4.000 euros e insignia recibirá quien obtenga el primer premio; 2.500 euros e insignia, el segundo; y 2.000 euros quien gane el premio al Cante Libre.

El premio José Luis Rivero, dotado con 2.000 euros, destinado a menores de 35 años ha quedado desierto, probablemente porque "para cantar la serrana hay que tener una voz muy hecha y trabajada, lo que se consigue con los años", ha explicado la concejala.

Al día siguiente, el 29 de agosto en el antiguo campo de fútbol, José Mercé protagonizará el Festival de la Serrana, un palo que conoce bien ya que él mismo se presentó a este concurso. En esta ocasión ofrecerá un tributo a Manuel Alejandro.

Las invitaciones para asistir como público a ambos espectáculos pueden recogerse en la Oficina de Turismo de Prado del Rey, aunque se ha advertido que hay que abonar dos euros por espectáculo a beneficio de la asociación de personas con discapacidad del municipio, Apradis.

La programación dedicada a este 50 aniversario de concurso se completa con otras actividades que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses.

Entre ellas destacan una exposición conmemorativa sobre la historia de las serranas en Prado del Rey; un libro de Curro Pozo sobre la historia de este Concurso Nacional; una obra de teatro sobre la serrana, escrita y dirigida por Carmen Leo y el desarrollo de una unidad didáctica sobre el flamenco en los centros educativos que usará como instrumento pedagógico un libro de Miguel Castro ilustrado por Miguel Rodríguez, entre otras iniciativas.