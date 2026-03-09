El Preeuropeo Sub-18 de Voleibol Femenino se celebrará a finales de marzo en El Puerto (Cádiz)

El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Servicio de Deportes, Javier Vidal, en la presentación del Preeuropeo Sub-18 de Voleibol Femenino que se celebrará del 27 al 29 de marzo en El Puerto de Santa María - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Preeuropeo Sub-18 de Voleibol Femenino se celebrará del 27 al 29 de marzo en El Puerto de Santa María, contando para ello con el apoyo de la Diputación de Cádiz. Se trata de la segunda ronda clasificatoria para esta competición continental, en la que España buscará asegurar su plaza a la fase final, que se celebrará en julio en Letonia y Lituania.

En la presentación han participado el vicepresidente segundo de la Diputación y responsable del Servicio de Deportes, Javier Vidal, junto al presidente de la Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, como ha detallado la institución provincial en una nota.

Vidal ha expresado la satisfacción que siente la entidad por traer a la provincia un evento de este nivel, y en especial a un sitio como El Puerto de Santa María que, "históricamente es uno de los referentes en nuestra provincia del voleibol".

En la misma línea, el presidente de la Federación Española de dicho deporte ha subrayado que "les consta" la larga trayectoria que tiene la provincia y Andalucía con el voleibol, que se remonta "a los 65 años de historia".

En este sentido, desde la Federación Española de Voleibol se ha manifestado su intención de que El Puerto de Santa María se convierta en una de las sedes habituales y de referencia para la Federación nacional.

Este campeonato se jugará en el Pabellón Municipal Ramón Velázquez, unas instalaciones que recientemente ha reformado el Ayuntamiento de El Puerto de manera integral para modernizarlas.

La adecuación ha incluido la instalación de un nuevo pavimento de madera de haya, tipo área elástico, un videomarcador LED de última generación, así como la reparación integral de la cubierta, garantizando su aislamiento e impermeabilidad, y la modernización completa del sistema eléctrico para optimizar la eficiencia energética.

La segunda ronda de clasificación para el Campeonato de Europa Sub-18 Femenino llevará a la selección española a enfrentarse a Países Bajos, Estonia y Azerbaiyán. Se trata de los encuentros correspondientes al grupo C. El mejor de cada grupo y los tres mejores segundos clasificados de los cinco grupos asegurarán su presencia en el Campeonato de Europa, la máxima cita continental de la categoría.

El torneo, que se desarrollará bajo el formato de liguilla a una sola vuelta, será retransmitido vía streaming.

El aforo previsto en el pabellón Ramón Velázquez para el Preeuropeo Sub-18 de Voleibol Femenino por la organización es de unas 1.000 plazas disponibles.

La competición que se desarrollará en El Puerto está organizada por la Federación Andaluza de Voleibol (FAVB) con el apoyo de instituciones locales, entre las que se encuentra la Diputación de Cádiz.

Desde esta federación se ha señalado que hace más de 30 años que la provincia gaditana no acogía un evento de voleibol de la altura que tendrá este. Asimismo, ha incidido en "el buen momento" que vive este deporte en la actualidad, ya que, según la Federación Andaluza de Voleibol, es el cuarto deporte que más se practica a nivel mundial.