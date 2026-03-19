La presidenta de la Diputación de Cádiz apela a la unidad demostrada tras las borrascas como clave para el progreso

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, posa en una foto de familia junto a los reconocidos con la medalla del Día de la Provincia. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha apelado a la unidad demostrada tras las borrascas como clave para el progreso de la provincia, porque "los pueblos avanzan cuando son capaces de mantenerse unidos", según ha destacado en el acto institucional celebrado como motivo del Día de la Provincia.

Esa mirada a la capacidad de superación demostrada por la provincia de Cádiz tras la sucesión de borrascas del pasado mes de febrero ha estado muy presente en la entrega de los reconocimientos que cada año entrega la Diputación con motivo del 19 de Marzo, cuando se conmemora el Día de la Provincia y que coincide con la histórica fecha en la que se promulgó en la ciudad de Cádiz la Constitución de 1812, según ha señalado en una nota la Diputación.

Así, en esta edición de 2026, las Medallas de la Provincia han recaído en Cofrademanía; la Asociación La Luz del Pueblo de Alcalá y la Sociedad Cooperativa Andaluza Los Europeos de Alcalá del Valle; Javier Sánchez Rojas; la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (Fegadi); la Orquesta Álvarez Beigbeder; la Real y Benemérita Institución de los Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista; el Grupo El Faro; Paco Ojeda; el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz; la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA); los municipios de Ronda y Zahara de la Sierra; la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA); y las Brigadas de Carreteras Provinciales. Además, se ha reconocido como Hija Predilecta de la provincia a Sara Baras.

Numerosas autoridades se han dado cita en el Palacio Provincial para asistir a un acto en el que se ha hecho gala del "orgullo" de lo que es la provincia, sus logros y su gente, como ha comenzado diciendo la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, que ha señalado que también es momento para "reflexionar", haciendo referencia así al actual periodo marcado por los conflictos, la polarización y la incertidumbre que sacuden a un mundo cambiante.

Precisamente, para afrontar esta nueva realidad, debe servir como enseñanza, ha dicho Martínez del Junco, el "episodio horrible" provocado por los últimos temporales, con graves consecuencias en carreteras, en pequeños negocios, en hogares, en pueblos enteros, en el campo y el mar. "Ha sido un capítulo muy doloroso para la provincia, pero también nos ha mostrado de qué está hecha su gente: de solidaridad, de responsabilidad y de ejemplaridad", ha afirmado, recordando aquellos fueron días en los que "todos, ciudadanía, administraciones públicas, servicios de emergencia, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, alcaldes y alcaldesas, trabajaron en medio de la emergencia con el mismo objetivo: proteger a la gente".

Desde ese espíritu de unidad siguen trabajando todas las administraciones para la "reconstrucción territorial, material y emocional de la provincia de Cádiz", ha manifestado la presidenta, que ha puesto como ejemplo algunas de las actuaciones que está llevando a cabo la Diputación, con la movilización de 20 millones de euros para arreglar carreteras dañadas y evaluar técnicamente las zonas rocosas cercanas a los cascos urbanos de los pueblos, o la aprobación de un Plan Extraordinario de Asistencia Técnica a Municipios con la incorporación de numeroso personal para atender a las necesidades técnicas de los ayuntamientos.

Además de esto, ha anunciado Almudena Martínez que "pronto se presentarán en un Consejo de Alcaldías los pilares del plan de reconstrucción en el que llevamos semanas trabajando".

A ese valor fundamental de "la unidad" ha apelado Almudena Martínez en este Día de la Provincia "para recomponer lo que el agua se llevó y construir el futuro que está por venir".

Las historias de cada una de las personas y entidades que han sido reconocidas con las Medallas de la Provincia, al igual que la de la Hija Predilecta, Sara Baras, hablan "de esfuerzo y determinación, de talento y futuro, de compromiso con los demás y respeto". Juntas, ha asegurado Almudena Martínez, "componen el verdadero retrato de esta provincia" y todas ellas recuerdan que "la verdadera riqueza de Cádiz está en su gente, en su talento, en su esfuerzo silencioso, en su capacidad infinita para levantarse, reinventarse y seguir adelante".

Almudena Martínez ha hecho referencia al espíritu valiente y transformador que demostró la provincia hace más de 200 años dando a luz a la Constitución de Cádiz, siendo un faro para consagrar principios tan esenciales como la soberanía nacional, la libertad, la igualdad ante la ley y la defensa de los derechos de todos. Ese espíritu, ha continuado, sigue vigente, porque "no hay desafío que no se pueda afrontar si se camina juntos".

"Cada rincón de nuestra provincia importa, cada persona cuenta. El futuro de Cádiz se construye desde la unidad, la justicia, la libertad y la ilusión compartida", ha subrayado Almudena Martínez del Junco, que ha añadido que "el orgullo por lo que somos debe ser el principio que guíe el avance de la sociedad gaditana, en una provincia que no es solo un lugar, es una forma de sentir, de resistir y de soñar".