La presidenta de la Diputación de Cádiz interviene ante el Consejo Superior de la Guardia Civil

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha intervenido este sábado en una reunión del Consejo Superior de la Guardia Civil. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha intervenido este sábado en una reunión del Consejo Superior de la Guardia Civil, órgano colegiado destinado a la asistencia y asesoramiento a quienes encabezan los ministerios de Defensa, Interior y la Dirección General de la Guardia Civil; un encuentro que acoge el palacio provincial.

Así lo han informado en una nota, en la que han precisado que la presidenta ha sido la encargada de recibir a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y al teniente general Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas Fernández, con quienes ha departido unos minutos.

El encuentro se enmarca en los actos de celebración de la Semana Institucional de la Guardia Civil, que se están desarrollando en Cádiz este año.

En su intervención, la presidenta provincial ha agradecido a los miembros del consejo su presencia y la elección de Cádiz para la celebración de esta Semana Institucional, al tiempo que ha recordado la conexión "histórica" de la provincia con la Guardia Civil.