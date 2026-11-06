La presidenta de Diputación de Cádiz pone el foco en el relevo generacional del sector primario en el inicio de Fegasur

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, en la XXV edición de la Feria de la Ganadería y la Agricultura 'Fegasur'. - María José López - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha inaugurado la 25 edición de la Feria de la Ganadería y la Agricultura (Fegasur) que organiza la Institución Provincial en Ifeca, en Jerez, donde ha puesto el foco en el relevo generacional del sector primario y ha destacado que se trata, tras 25 años consolidándose, de una "cita esencial para segmentos estratégicos de la provincia".

En una nota, Diputación ha recordado que Fegasur 2026 está abierta al público desde el 6 hasta el 8 de noviembre y allí se podrán contemplar más de 600 cabezas de ganado, lo que supone un importante incremento respecto a la cantidad de la última edición, concretamente un 8,6% más- De este modo, hay en el recinto de C-Ifeca ejemplares de razas bovina, ovina, porcina, caprina, equina y aviar.

Además, se pueden visitar los 25 estands que se ubican en la zona comercial donde se exhiben productos y servicios relacionados con maquinaria agrícola y ganadera, alimentación, sanidad, asociaciones de criadores, asociaciones empresariales, equipamiento animal, automoción o ropa de trabajo.

Almudena Martínez ha agradecido el trabajo que se ha realizado desde el Área de Transición Ecológica de la Diputación, cuyo responsable, el vicepresidente segundo Javier Vidal, también ha intervenido en este acto, para hacer posible el desarrollo de Fegasur. También ha destacado el apoyo de la Junta de Andalucía, la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, las asociaciones de criadores de ganado, las asociaciones de defensa sanitaria del ganado y a Asaja, COAG y UPA.

La presidenta ha recordado que uno de los momentos culminantes de la Feria llegará con la Subasta Nacional de Ganado, que tendrá lugar el domingo 8 a las 12 horas. Pero además de esta cita, de la actividad comercial y la exposición de ganado, la presidenta de la Diputación ha puesto el acento en la planificación de actividades para todos los públicos, que en esta ocasión se refuerzan con 'Todos en Fegasur', un programa para dar a conocer la riqueza de la producción agrícola y ganadera de la provincia de Cádiz.

Por otro lado, Martínez del Junco se ha referido al carácter didáctico de Fegasur, donde se podrá disfrutar de una serie de ponencias sobre temas de actualidad en el sector a cargo de profesionales reconocidos. También habrá actividades dirigidas al público joven, como visitas de grupos escolares, talleres, degustaciones gastronómicas o catas infantiles.

En ese sentido, ha asegurado que "es muy importante transmitir el valor de la agricultura y la ganadería a las nuevas generaciones", porque "ellas son el futuro de una actividad económica fundamental para el desarrollo económico y social de la provincia. Son el relevo generacional".

La presidenta ha recordado que la Diputación mantiene una apuesta firme por el sector primario de la provincia y ha señalado, como datos, que en el actual mandato se han destinado 6,6 millones de euros en subvenciones a la ganadería, la agricultura y la pesca. Se trata de "un esfuerzo para reforzar una actividad económica esencial, modernizar los sistemas de producción y fijar población en entornos rurales", ha añadido.

Además, ha apuntado que desde la Institución provincial se llevan a cabo programas para preservar las razas autóctonas y se está acometiendo la remodelación del Centro Experimental Agrícola y Ganadero (CEAG) de la propia Diputación, donde estará el primer laboratorio de reproducción ganadera de Andalucía.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal, ha hecho un llamamiento a dignificar las condiciones de trabajo de la gente del campo y presentarlo como una alternativa de futuro para los más jóvenes. Circunstancias necesarias para el relevo generacional, y el asentamiento de la población en el territorio.

Diputación ha destacado la vertiente técnica y formativa de Fegasur, ya que la feria incluye un año más las visitas educativas guiadas del 'Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad', a cargo del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía. Además en esta edición el IEDT dará a conocer los distintos proyectos de cooperación transfronteriza (España-Portugal) que se gestionan desde dicho organismo centrados en la transformación digital y competitividad de las pymes, prioritariamente rurales.

Al acto de apertura de Fegasur 2026 han asistido también otros representantes institucionales como la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, que ha señalado el reconocimiento que tiene esta feria plenamente asentada, que "lleva 25 años siendo escaparate y punto de encuentro entre profesionales".

"Oportunidad para potenciar nuestro talento en este sector", ha afirmado Colombo, que también ha valorado su papel como parte de la identidad de la provincia. "Es importante mantener nuestras tradiciones y que apostemos por los profesionales de la ganadería y la agricultura porque son los que mantienen el medio rural", ha señalado.