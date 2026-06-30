La presidenta de Diputación de Cádiz reivindica desde Ubrique el potencial turístico y humano de los pueblos de interior

La presidente de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en la presentación de la revista Verano del Grupo Joly. - Nacho Frade - Europa Press

UBRIQUE (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha reivindicado el potencial "turístico y humano" de toda la provincia en general, y de los pueblos de interior en particular. Una estrategia, la de apostar por el turismo de interior, que tiene que ver además con la contribución de la Diputación a la recuperación de las localidades afectadas por los temporales de este invierno, así como con el "modelo de turismo" con el que trabaja la Diputación a través del Patronato Provincial de Turismo, ha señalado.

"Calidad, territorio y sostenibilidad" son los tres ejes que sostienen la estrategia provincial para promocionar el sector turístico y es también la base de la campaña impulsada por la Diputación para fomentar el turismo de interior en la provincia, según ha indicado Almudena Martínez, que ha añadido que el lema 'Cádiz, placer interior' es una invitación a descubrir los pueblos de los entornos rurales gaditanos, apelando además al placer sensorial y emocional que ofrece la diversidad de experiencias que atesora la provincia.

La presidenta de la Diputación ha manifestado que "Cádiz es lo que se ve y lo que se vive", por lo que ha animado a los visitantes a que "vengan a descubrir y experimentar la provincia de una forma distinta: desde dentro".

Según ha señalado la Diputación en una nota, estas afirmaciones se han producido en el transcurso del acto de presentación de la revista Verano, publicación estival del Grupo Joly que suma este 2026 su tercera edición. Martínez del Junco ha calificado la revista como una carta de presentación de lo que ofrece la provincia de Cádiz durante el verano y ha agradecido el compromiso de la empresa editorial con la promoción turística de "esta tierra que nos une".

Desde la Diputación "compartimos este compromiso por promocionar la provincia. Promocionarla para atraer inversiones públicas y privadas, proyectos estratégicos, talento y, por supuesto, turismo", ha asegurado la presidenta.

Almudena Martínez ha hecho un repaso a los atractivos turísticos de la provincia, desde las playas (costeras y de interior) hasta los espacios naturales, pasando por el patrimonio cultural e histórico, las fiestas patronales, las tradiciones, la gastronomía y sus más de 1,2 millones de habitantes, "los mejores 'influencers' de la provincia".

El acto ha contado también con las intervenciones del alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y el director de Diario de Cádiz, Juan Manuel Marqués, así como con la asistencia del diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, entre otras personas.