La Sala Rivadavia de la Diputación de Cádiz acoge la exposición de Óscar Cárdenas sobre sus retratos portuarios

La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, con el autor Óscar Cárdenas en la presentación de su exposición en la Sala Rivadavia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Fracturas', de Óscar Cárdenas, es la muestra con la que la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz cierra la temporada expositiva de la Sala Rivadavia en este año 2025 con dos colecciones del autor con un nexo de unión como es el portuario.

En la presentación, la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, que ha estado acompañada por el artista y por el cónsul de la república Argentina en Cádiz, Sergio Servin, ha explicado que se trata de "dos exposiciones en una". Dos colecciones del trabajo de Cárdenas que, aún con una evidente relación, se separan en las dos salas de Rivadavia, con un nexo que aporta la mirada personal de un autor que trabaja en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, un entorno que se "infiltra" en todas sus obras, en "su manera de mirar y de fotografiar lo que le rodea".

Por este motivo, según ha señalado en una nota, en la fotografía de Óscar Cárdenas se pueden encontrar herramientas y elementos propios de los oficios que se desarrollan en el Muelle de Cádiz, pero también retratos personales que captan justamente la personalidad del retratado y que convierten en protagonista a la comunidad portuaria.

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura ha destacado, por otro lado, que "esta exposición permite ver el carácter en cierto modo investigador de Óscar, que no se contenta con hacer su trabajo como fotógrafo sino que también experimenta con los soportes, con los formatos y hasta con los procesos", como se puede apreciar en su serie Corrosión, con imágenes positivadas sobre chapas de los bidones de combustible.

Por su parte, Óscar Cárdenas ha expresado su satisfacción por poder exponer en esta sala "exquisita" y ha hecho alusión a las dos partes en que se divide esta muestra. Así, ha explicado que por un lado está Manufracturas, compuesta por guantes, algunos colgados en la pared y otros fotografiados, que se presentan al espectador como "huellas fósiles que representan al mundo obrero" y, por otro lado Corrosión, un trabajo experimental que retrata a profesionales del sector pesquero.

Finalmente, Vanesa Beltrán ha recordado que con esta exposición se completa también la carpetilla contenedora de los Cuadernillos Rivadavia que se han editado a lo largo del año con cada una de las muestras de la sala. Los Cuadernillos por separado, o incluso la carpetilla completa se pueden solicitar en la propia Sala Rivadavia durante el horario de apertura de la exposición.