Sara Baras será reconocida como Hija Predilecta de Cádiz en el acto institucional por Día de la Provincia

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en la presentación de las personas que recibirán la medalla de la provincia por el 19 de marzo, y donde Sara Baras será reconocida como Hija Predilecta - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La bailaora Sara Baras será reconocida por la Diputación de Cádiz como Hija Predilecta en el acto institucional en el que se entregarán las distinciones del Día de la Provincia, que se conmemora el 19 de marzo, unos premios que incorporan "una mirada especial" a lo ocurrido en la reciente cadena de borrascas", reconociendo así a administraciones y personas que han sido "ejemplo de solidaridad, empatía y trabajo sobrehumano", en palabras de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez.

Los premios del 19 de marzo cumplirán 30 años desde que la Diputación celebra esta efeméride, reconociendo en un acto solemne la trayectoria de hombres, mujeres y entidades que representan el potencial y la excelencia de la provincia gaditana, ha indicado la institución en una nota.

Para Martínez, estos premios son el reflejo de una provincia "de gente con talento, solidaria y muy trabajadora, que aman Cádiz, construyen Cádiz y representan la esencia de la provincia de Cádiz".

De entre todas esas personas, en este 2026 se otorga un premio especial, con el nombramiento como Hija Predilecta de la provincia de Cádiz a la bailaora, coreógrafa y directora de su propia compañía de baile, Sara Baras, natural de San Fernando. La artista isleña es "una referencia" a nivel internacional y lleva el nombre de la provincia por todo el mundo.

El resto de galardonados con la Medalla de la Provincia serán las Brigadas de Carreteras provinciales de la Diputación, por su papel fundamental en la vertebración de la provincia y "el esfuerzo titánico" durante las pasadas lluvias para que muchos pueblos no quedaran incomunicados durante las borrascas; los municipios de Ronda (Málaga) y Zahara de la Sierra, que "no dudaron en ayudar de manera desinteresada acogiendo a la mayor parte de la población desalojada de Grazalema por las lluvias", y a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, que desempeñan "una labor clave" ante situaciones de emergencia en Cádiz y que fue "fundamental" en la coordinación de la respuesta al pasado tren de borrascas.

También serán reconocidos con la medalla de la provincia, la plataforma Cofrademanía, por sus más de 18 años contando la Semana Santa de Jerez "con rigor, profesionalidad y respeto a una de las tradiciones más arraigadas en la provincia"; Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz durante 12 años y una vida dedicada al desarrollo empresarial y socioeconómico de la provincia; la Federación Gaditana de personas con discapacidad física y/u orgánica, por su labor con las personas con discapacidad física y orgánica, y sus familias; y COAG, por su defensa de la agricultura y ganadería de la provincia.

Además, en el listado anunciado este martes están la Real y Benemérita Institución de los Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista, más conocida como Caballeros Hospitalarios, por su labor de acogida y atención a las personas sin hogar y personas vulnerables; el grupo hostelero El Faro, con más de 60 años de trayectoria para ser "un referente de calidad" en el sector de la gastronomía gaditana, con tres restaurantes y un catering; y Francisco Manuel Ojeda González, 'Paco Ojeda', un torero de Sanlúcar que revolucionó el mundo del toreo y fue ejemplo para generaciones de diestros posteriores.

La Orquesta Álvarez Beigbeder de Jerez será reconocida por su contribución a formar jóvenes músicos de manera estable y continuada; la Sociedad Cooperativa Andaluza Europeos de Alcalá del Valle por contribuir a que muchos temporeros dejaran de emigrar y trabajen ahora en su pueblo en el espárrago y el aceite; la Asociación La Luz del Pueblo de Alcalá por su proyecto pionero en la provincia que hará que Alcalá del Valle sea el primer municipio de gaditano con soberanía energética; y el Colegio Oficial de Médicos de de Cádiz por su 125 aniversario.

Por otro lado, también se ha presentado en el Salón Regio del Palacio Provincial el cuadro que servirá como imagen para la conmemoración del Día de la Provincia de Cádiz en 2026. Se trata de una pintura realizada por la artista puertorrealeña Marina Iglesias.

Como ella misma ha explicado, es una obra inspirada en el Jardín de las Hespérides, el paraíso mítico que algunos autores clásicos ubicaban en territorio gaditano. Su pintura se basa "en la mezcla cultural y la gran herencia histórica" que le aportan sus raíces gaditanas, como ha explicado, apuntando que su labor como artista "trata de traer contemporaneidad a lo antiguo".

Con motivo del 19 de marzo se recuerda que Cádiz "no solo fue escenario de mitos, sino que los hizo suyos, los enriqueció y los sigue manteniendo vivos actualmente, honrando así a los que nos precedieron e hicieron posible el legado del que hoy en día disfrutamos", según ha apuntado la autora del cartel, quien ha agradecido que se le haya permitido aportar su parte al legado cultural y natural de la provincia.

Almudena Martínez ha mostrado su orgullo por contar con esta pintura de una artista "que lleva el nombre de Cádiz por todo el mundo", asegurando que la obra elegida para ser la imagen del 19M es "una metáfora de esta tierra que tanto tiene que ofrecer", asimilando los frutos dorados con las grandes fortalezas económicas y patrimoniales de toda la provincia.