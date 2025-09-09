Seguridad Social, No me pises que llevo chanclas y O'Funkillo, en el cartel del Raíces Family Fest de Olvera (Cádiz)

El vicepresidente quinto de la Diputación de Cádiz, Sebastián Hidalgo, en la presentación del Raíces Family Fest de Olvera - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seguridad Social, No me pises que llevo chanclas y O'Funkillo son algunos de los grupos que protagonizan el cartel de la tercera edición del Raíces Family Fest de Olvera, uno de los recitales que conforman la programación anual de festivales en la provincia de Cádiz y que pone el foco en la comarca de la sierra gaditana.

El festival, que aúna música, cultura y gastronomía, se celebrará los días 12 y 13 de septiembre en el recinto ferial de Olvera, contando con la colaboración de la Diputación de Cádiz a través del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico.

Durante la presentación en el Palacio Provincial, el vicepresidente quinto de la Diputación, Sebastián Hidalgo, ha puesto en valor el trabajo que realiza el equipo promotor, un grupo de empresarios hosteleros de la localidad, para organizar este festival y dotar de contenido al municipio y a las poblaciones de alrededor.

Esta labor, según ha destacado, cuenta con el apoyo de la Diputación porque este festival "apuesta por los valores tan característicos de la provincia", como son la música, la gastronomía y la cultura.

Por parte de la organización, Gabriel Medina ha expresado su agradecimiento a la Diputación por su apoyo y su satisfacción por afrontar la tercera edición de un evento que "partió de un grupo de amigos". Así, ha expresado que querían organizar "algo a la altura de nuestro pueblo y que los más pequeños y todas las familias pudieran disfrutar de lo que es un festival".

Durante las dos jornadas en que tendrá lugar el festival, se sucederán conciertos musicales, actividades gastronómicas y experiencias culturales destinadas a la participación de todos los públicos.

En el apartado musical, el Raíces arrancará el 12 de septiembre a las 20,00 horas con los mejores temas de Seguridad Social, No me pises y el grupo local Chiveca. Dj Frutos del Islam se encargará de amenizar la afterparty ya de madrugada.

El día 13 a partir de las 19,00 horas, sobre el escenario del Raíces pasarán O'Funkillo, Trashtucada y los olvereños de El Clan del Sur. L-Nita Dj, Fran GTX y Monkey cerrarán el festival con mezclas de los temas más pegadizos del panorama musical actual.

Durante el evento se habilitará un espacio desde donde se ofrecerán a los asistentes diferentes conceptos gastronómicos cuyos ingredientes darán protagonismo a los productos de la tierra, desde la comida vegana, a la cocina mediterránea, internacional y comida rápida.

También habrá una zona destinada a los más pequeños de la casa, donde se realizarán actividades y talleres culturales y medioambientales.

Las entradas están disponibles en enterticket.com y en los establecimientos Café Copas Manhattan y La Tarara Neotaberna de la localidad olvereña.