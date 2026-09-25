Taberna La Manzanilla, Asodemer y Guías Turísticos son reconocidos por la Diputación de Cádiz en el Día del Turismo

Los premiados por el Patronato Provincial por el Día del Turismo junto al diputado provincial Juancho Ortiz, la delegada de la Junta, Mercedes Colombo, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, entre otros. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Gala de la Diputación Provincial de Cádiz por el Día Mundial del Turismo ha entregado a la Taberna La Manzanilla, la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales de Cádiz (Asodemer) y la empresa Guías Turísticos de Cádiz y Provincia los premios por el Día Mundial del Turismo que otorga el Patronato de Turismo de la Diputación, en un acto celebrado en los Depósitos de Tabaco de la ciudad de Cádiz con la presencia de más de 250 personas del sector turístico de la provincia.

Según ha indicado en una nota el Patronato de Turismo de la Diputación, ha presentado al sector una nueva agenda profesional con información de eventos profesionales que se celebran en la provincia de Cádiz, ferias profesionales y jornadas a las que acude personal técnico del Patronato y grandes eventos de interés en la provincia de Cádiz.

Se trata de una demanda expresada por el sector turístico que encuentra respuesta ahora por parte del Patronato de Turismo de la Diputación, al igual que ocurriera hace un año con la Plataforma de Inteligencia Turística, ha asegurado.

El patronato ha señalado que una de las grandes novedades que ha presentado la gala ha sido el nuevo formato del galardón que se ha entregado, que responde a la renovación de la imagen de La Gaditana, imagen utilizada para representar la provincia de Cádiz por parte del Patronato Provincial de Turismo, obra de Antonio de Felipe y actualizada recientemente por el mismo artista.

En el acto, el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, ha destacado la importancia del sector turístico para el desarrollo económico y cultural de la provincia de Cádiz, incidiendo en que el sector turístico de la provincia debe seguir evolucionando "y demostrar que sabe crecer como lo está haciendo". En este sentido, ha valorado el aumento de plazas en alojamientos turísticos registrado en este 2026 en la provincia, que supera las 2.500 plazas respecto a 2025.

Por su parte, el diputado provincial de Turismo y vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz, Germán Beardo, ha remarcado los buenos datos turísticos que está cosechando la provincia en 2026 y Tugasa en concreto como empresa que gestiona la red hotelera de la Diputación de Cádiz.

En este sentido, ha detallado que en el primer semestre del año se han registrado récords de turistas que han visitado la provincia y de pernoctaciones respecto al mismo periodo de toda la serie histórica. Igualmente, ha señalado que la percepción de quienes visitan la provincia de Cádiz para hacer turismo es muy positiva y ha alcanzado máximos históricos en 2026, valorando la generación de economía vinculada al sector.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha explicado cómo la ciudad de Cádiz ha ganado un gran espacio de vida, expositivo y para eventos con la rehabilitación de los Depósitos de Tabaco de la ciudad de Cádiz, y ha agradecido la apuesta del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz por ese espacio para celebrar el acto. Además, ha reivindicado el turismo sostenible como motor económico de la provincia de Cádiz.

Por parte de la Taberna La Manzanilla ha recogido el premio Pepe García, por la empresa Guías Turísticos de Cádiz y Provincia lo hecho su fundadora, Luisa García, y por la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales de Cádiz (Asodemer) su presidente José Luis Paramio, con el gerente, Paco Álvarez. Con estos galardones el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz reconoce el papel que juegan entidades y empresas del sector en la promoción y consolidación de la provincia de Cádiz como destino turístico de referencia.