El tercer Congreso Internacional Terrorismo, Seguridad y Prisión reunirá a más de 30 expertos en Cádiz

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz (c), junto al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco, y Juan Manuel Albaiceta, en representación de la organización Congreso de Terrorismo - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz acogerá el 10, 11 y 12 de junio el tercer Congreso Internacional Terrorismo, Seguridad y Prisión, con más de 30 ponentes e internacionales y más de 400 asistentes inscritos

Con el lema 'Políticas estratégicas ante una amenaza global', en el congreso se hará un análisis del terrorismo y su impacto en el ámbito penitenciario desde una perspectiva democrática, preventiva y de servicio público, como ha indicado la Diputación en una nota.

El congreso está organizado por la Asociación de Estudios sobre Seguridad, Terrorismo e Inteligencia (Asesti) y la Guardia Civil, y cuenta entre sus colaboradores con la Diputación Provincial de Cádiz.

El vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, ha ratificado la importancia de este foro de debate sobre un asunto "de enorme relevancia para la sociedad, especialmente en un momento en el que las amenazas a la seguridad evolucionan constantemente".

"Los extremismos violentos, la radicalización y las nuevas manifestaciones del terrorismo exigen respuestas rigurosas, coordinadas y basadas en el conocimiento", ha manifestado.

Juancho Ortiz ha asegurado que la Diputación de Cádiz "cree firmemente en el valor de la cooperación institucional y del conocimiento compartido como herramientas para fortalecer nuestra democracia, nuestra convivencia y nuestra capacidad de respuesta ante los desafíos globales".

Además, ha puesto el acento en la vocación de este congreso de recordar a las víctimas del terrorismo, a las que ha trasladado el "reconocimiento, respeto y homenaje" de la institución provincial. "Su memoria debe seguir ocupando un lugar central en cualquier reflexión sobre el terrorismo, porque recordar es también una forma de defender la democracia", ha apostillado.

Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco, ha avanzado que esta será "la mejor edición" de las celebradas hasta ahora.

El representante de la Benemérita ha reflexionado sobre la importancia de debatir sobre las materias propuestas en una sociedad donde "las fronteras son cada vez más delgadas" y donde "es preciso conocer la visión internacional sobre el terrorismo, desde distintas perspectivas pero con un mismo fin".

En nombre de la organización, Juan Manuel Albaiceta, ha detallado el programa que contiene un total de nueve mesas de debate protagonizadas por expertos, profesionales y académicos, algunos de ellos venidos de otros países.

La jornada inaugural, el 10 de junio, contará con mesas tituladas 'Contexto actual del fenómeno del terrorismo y los extremismos violentos', 'Visión internacional penitenciaria en la lucha contra los extremismos violentos' y el vídeo forum 'Víctimas y terroristas en el cine español'.

El jueves 11 de junio se desarrollarán las mesas de debate de 'Análisis de la situación del terrorismo global', 'El fenómeno del terrorismo global desde la perspectiva internacional', 'Desafíos de las amenazas ciber en el contexto español y la arquitectura de respuesta' y 'Un recuerdo a las víctimas del terrorismo: Los Novios de Cádiz'.

Finalmente, las últimas mesas del viernes 12 se titulan '¿Qué sabemos sobre el extremismo violento?' y 'Tendencias del fenómeno terrorista. Incidencia y mecanismos de respuesta ante situaciones de trastorno mental asociados al terrorismo'.

Como novedad en esta tercera edición, el 9 de junio se celebrará la primera cena a beneficio de las víctimas del terrorismo, que tendrá lugar en el Baluarte de los Mártires a las 20,00 horas. Será ofrecida por el Grupo El Faro. El precio de la cena es de 50 euros y el 50% de la recaudación obtenida se destinará a la Fundación Víctimas del Terrorismo, cuyos máximos representantes estarán presentes en el evento.

El objetivo de esta cita es "hacer saber a las víctimas que no nos vamos a olvidar de ellas, por muchos kilómetros que nos separen", ha concluido Juan Manuel Albaiceta.

El programa ampliado del congreso, que se desarrollará íntegramente en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz, se puede consultar en la página web congresoterrorismo.com.