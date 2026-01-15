Un total de 23 mujeres de Trebujena finalizan su formación en Atención Sociosanitaria de la Diputación de Cádiz

Foto de familia de las 23 mujeres de Trebujena que han finalizado el Programa de Formación para el Empleo Femenino en Atención Sociosanitaria en el Domicilio promovido por la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

TREBUJENA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Un total de 23 mujeres de Trebujena han finalizado con éxito el Programa de Formación para el Empleo Femenino en Atención Sociosanitaria en el Domicilio promovido por el Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz y diseñado para mejorar la empleabilidad femenina en sectores con alta demanda laboral.

Esta acción formativa, que ya concluyó en el municipio gaditano, se enmarca dentro de un conjunto de siete cursos introductorios para el empleo femenino que se han llevado a cabo en la provincia, ha informado la Diputación en una nota.

La diputada provincial de Igualdad, Susana Sánchez Toro, ha participado en la entrega de diplomas que clausura este programa y que pretende potenciar la formación y el empleo entre las mujeres.

La iniciativa alcanza también a Medina Sidonia, San Martín del Tesorillo, Chipiona, Torre Alháquime, Tarifa y Facinas con acciones formativas similares, todas dirigidas a fortalecer las competencias laborales de mujeres y facilitar su acceso al mercado de trabajo en ámbitos como atención sociosanitaria, hostelería y servicios a la comunidad.

Además del citado curso, se han ofrecido en diferentes localidades formación especializada sobre operaciones básicas de catering e introducción a la atención sociosanitaria en instituciones sociales, áreas que se considera que tienen un porcentaje alto de inserción laboral.

En Trebujena, las participantes han completado dos cursos de introducción a la atención sociosanitaria en el domicilio con perspectiva de género. Para ello han realizado prácticas profesionales y han continuado su cualificación con una acción online de 600 horas que culminará con la acreditación oficial de competencias profesionales.

Como resultado de este proceso, seis mujeres han accedido a un empleo en la empresa municipal de ayuda a domicilio, consolidando su inserción laboral tras la formación. Tres de ellas ya estaban trabajando previamente, y la formación les ha permitido obtener la titulación necesaria para afianzar y consolidar su puesto de trabajo. Otras tres corresponden a nuevas incorporaciones laborales, derivadas del proceso de formación y cualificación recibido.

Actualmente se está desarrollando una acción formativa de Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio, en modalidad online y con seguimiento tutorial de otras 600 horas formativas que se prevé termine a finales de febrero.

El alcalde de Trebujena, Ramón Galán, junto con las concejalas María Rosa Romero y María Hedreda Raposo, han acudido junto con la diputada a la entrega de diplomas celebrada en el ayuntamiento de la localidad.