Tugasa sumará el Convento de Caños Santos, en Alcalá del Valle (Cádiz), como hotel boutique de cuatro estrellas

Germán Beardo haciendo balance de la gestión de Tugasa. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

EL BOSQUE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz, Germán Beardo, ha presentado un balance "muy positivo" sobre la situación de la red de hoteles de Tugasa, que gestiona la Diputación, y ha anunciado la incorporación a la cadena del Convento de Caños Santos, en Alcalá del Valle, como hotel boutique de cuatro estrellas.

Según ha indicado en una nota, los nueve establecimientos de la cadena suman dos años de crecimiento constante, consolidándose como una opción atractiva para quienes buscan un turismo de calidad y apegado al territorio de la provincia de Cádiz.

Por ello, el también responsable de Tugasa, Germán Beardo, ha trasladado en primer lugar su "satisfacción" por la apuesta por la profesionalización de la empresa pública, un factor "clave para su crecimiento y fortalecimiento, sin obviar el compromiso con la realidad identitaria de cada municipio, la integración con los pueblos y el medioambiente, sin duda, un elemento diferenciador y que hace aún más atractiva la empresa pública de la Diputación".

En este sentido, ha hecho especial hincapié en la decisión estratégica de dotar a todos los hoteles de una misma línea de diseño, de forma que cada establecimiento de la red sea reconocible como parte de la misma.

Beardo ha anunciado la futura incorporación de un nuevo hotel a la red de Tugasa, ubicado en Alcalá del Valle, y más concretamente, en un enclave de excepción como es el Convento de Caños Santos. En virtud de un protocolo firmado recientemente por la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el alcalde Rafael Aguilera, el Ayuntamiento de esta localidad de la Sierra de Cádiz cede a la Diputación el uso del inmueble de Caños Santos para su adecuación como hotel y, una vez finalizada la misma, se atribuirá a Tugasa su gestión y explotación directa.

Diputación ha recordado que en los últimos años ha mantenido un compromiso con el Ayuntamiento de Alcalá del Valle para la recuperación y conservación de este conjunto arquitectónico que data del año 1542, con actuaciones que se han realizado en el marco de distintos planes provinciales y subvenciones directas.

Según ha explicado Germán Beardo, la oferta del Convento de Caños Santos será la de un hotel boutique y contará con un máximo de 19 habitaciones en este edificio de alto interés histórico, arquitectónico y cultural, ubicado además en un espectacular entorno natural. El proyecto incluye una oferta gastronómica de primer nivel y un servicio cuidado al máximo por parte del personal de este futuro establecimiento que contará con una calificación de 4 estrellas. Además, presenta un gran potencial para albergar actividades culturales.

Por su parte, el alcalde de Alcalá, Rafael Aguilera, ha señalado que este jueves se llevará al Pleno municipal la cesión del inmueble a la Diputación para el arranque del proyecto. Con este reto Tugasa recupera la tendencia de revitalizar inmuebles de indudable valor histórico, arquitectónico y cultural, tal como ejerció en su momento con el Convento San Francisco de Vejer, también adaptado como hotel, o con el Castillo Fortaleza de Castellar.

Otra de las novedades anunciadas por Beardo es el proyecto de ampliación del hotel de Tugasa en Setenil de las Bodegas, para lo cual ha presentado el anteproyecto de remodelación y ampliación del Hotel El Almendral, con la reactivación de un proyecto en el edificio contiguo que lleva años paralizada, que previsiblemente pasará a contar con una categoría de 4 estrellas. Además, el hotel asentado en Algar también mejorará sus prestaciones cuando se lleve a cabo el proyecto, ya redactado, que ampliará y reformará sus instalaciones.

Igualmente, otro de los anuncios que ha hecho Germán Beardo es que hasta ocho de los hoteles de la cadena cuentan ya con tres estrellas, después de que en los últimos meses las hayan conseguido los ubicados en Algar, El Bosque, Setenil, Zahara de la Sierra y Olvera --los de Medina Sidonia y Vejer de la Frontera ya tenían esta calificación--. Desde la gerencia de Tugasa se está trabajando para poder incorporar también este ascenso de categoría en el Hotel La Posada de Villaluenga.

Diputación ha explicado que esta estrategia de mejora y crecimiento de la red de Tugasa obedece al objetivo en el que trabaja la Diputación para fortalecer la provincia de Cádiz, y más concretamente su zona de interior, como destino turístico. Este sector estratégico se consolida cada vez más en los pequeños municipios de la provincia como motor de crecimiento económico y creación de empleo.

Una apuesta que debe venir acompañada, según ha reivindicado Beardo, por una mejora en las comunicaciones y la conectividad de la provincia para facilitar la llegada de viajeros, un trabajo en el que el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación ha "avanzado considerablemente" en los últimos meses con la confirmación de nuevos enlaces, sobre todo con destinos del norte de Europa. Esto es especialmente relevante para contribuir a la recuperación de los municipios gaditanos que se han visto más afectados por los temporales de los últimos meses.

DATOS DE OCUPACIÓN

Beardo ha aportado otra serie de datos de interés que "dan buena cuenta del gran estado de salud de Tugasa", siendo uno de los más significativos el nivel de ocupación logrado por el conjunto de establecimientos de la red a lo largo del año 2025.

En este sentido, ha indicado que el porcentaje de ocupación global ascendió al 60,70%, lo que supone un incremento considerable respecto a la anualidad de 2024 (54,40%) y a 2023 (41,71%). Este crecimiento se confirma en las 41.652 noches de habitación ocupadas en 2025, mientras que en 2024 fueron 37.329 y en 2023, 28.621.

Esta tendencia, según ha señalado, se constata comprobando que el número de viajeros en 2025 llegó a 75.688 personas alojadas, lo que supone un aumento en más de 22.000 personas respecto la clientela registrada en los hoteles de Tugasa en 2023, ha señalado.

Este incremento en los datos de ocupación y el número de personas que visitan los hoteles es muy importante no solo para Tugasa, sino también para los propios destinos, ya que las personas que se alojan en los pueblos generan un gran impacto en las economías locales.

Una consecuencia directa de este crecimiento en la ocupación de Tugasa ha sido el aumento de las personas contratadas para prestar un servicio adecuado a los clientes. En la actualidad la plantilla está compuesta por 176 personas, 20 más que en el año 2023, ha indicado la Diputación.

Otro aspecto de interés que se ha tratado en este acto ha sido la apuesta que se está realizando desde Tugasa por ofrecer el mejor servicio de restauración, basado en el uso de productos de cercanía, conocidos como de kilómetro 0, y por el apoyo a los productores y empresarios locales, como la miel de Prado del Rey; aceites de Zahara, Olvera y Setenil; vinagre de El Puerto de Santa María; mermeladas elaboradas en distintos puntos de la provincia; verduras de la huerta de Conil; carnes de La Janda; pescados del litoral gaditano o la presencia en la carta de vinos de un 80% de productos de las bodegas de la provincia, con especial énfasis en los vinos de la D.O. Jerez-Xères-Sherry.

Finalmente, el vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo, también ha querido destacar la implicación de Tugasa en la gestión de las emergencias provocadas por la sucesión de borrascas del pasado invierno. En ese sentido, ha recordado que se pusieron todos los hoteles de la cadena a disposición de los vecinos de la provincia que tuvieron que ser desalojados de sus hogares a consecuencia de los temporales. En total se alojó a 61 personas, con un total de 149 pernoctaciones, más de 80 desayunos y cerca de 600 menús de almuerzos y cenas.