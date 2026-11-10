Ubrique (Cádiz) viaja a su pasado romano con una jornada el 21 de noviembre con recreaciones y talleres

La responsable provincial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación de Cádiz, Paula Conesa, y la delegada municipal de Cultura en Ubrique, Patricia Caro, en la presentación de las jornadas romanas de Ubrique. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio gaditano de Ubrique celebrará el 21 de noviembre una jornada donde viajará a su pasado romano con la recreación de un campamento militar, prácticas de tiro con arco y talleres, que pondrán en valor su historia en el yacimiento de Ocuri, uno de sus principales asentamientos en territorio gaditano del antiguo imperio romano.

En una nota, Diputación de Cádiz ha apuntado que colabora con el Ayuntamiento de Ubrique en las Jornadas Romanas, que han sido presentadas este martes por la responsable provincial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, y la delegada municipal de Cultura en Ubrique, Patricia Caro. También han participado en el acto figurantes ataviados con ropas y distintivos de la época.

Paula Conesa ha invitado a disfrutar de estas jornadas, que permitirán realizar "un viaje al pasado romano de Ubrique", donde se van a conocer "las más diversas actividades que configuraron el proceso de romanización que abarcó toda la península ibérica".

Además, ha destacado que la institución provincial apoya esta iniciativa porque "estamos muy pendientes y cuidamos de nuestros municipios, especialmente porque somos garantes de nuestras tradiciones y de nuestra historia".

Para Conesa, este tipo de acciones tienen "un calado importante para la dinamización del pueblo a nivel turístico y comercial".

Por su parte, la concejala de Cultura de Ubrique ha puesto énfasis en el carácter familiar de un programa diseñado "para toda la familia" y con una atención "muy especial" a los más pequeños, que podrán acercarse a "una parte fundamental de la historia de Ubrique y el conjunto de la provincia de una manera lúdica y relajada".

Las jornadas, que tienen por título 'Ubrique romana: Un viaje a la antigua Roma', se celebran por primera vez como alternativa a la suspensión este año de la tradicional Bajada Romana de Ubrique, con un enfoque diferente pero sin renunciar al legado histórico de la localidad. Así, tiene la vocación de convertirse en un espacio de "convivencia, cultura y diversión".

Entre las actividades previstas está la recreación de un campamento militar, prácticas de tiro con arco, un taller de lucha de gladiadores, diferentes mesas lúdicas, el taller Escuela de Legionarios, animación de calle con el colofón del pasacalles 'Arde Roma', y atracciones para los más pequeños, como una noria de madera o un carrusel de sillas voladoras. Además, será una ocasión para disfrutar de la gastronomía local.

La programación de estas jornadas romanas se desarrollará íntegramente en la avenida de España del municipio ubriqueño, en horario de 12,00 horas a 20,00 horas, siendo todas las actividades de carácter gratuito.