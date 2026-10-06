Vejer (Cádiz) celebra el 11 de octubre el Día del Lomo en Manteca

Javier Vidal, Óscar Curtido y Antonio González presentando el Día del Lomo en Manteca de Vejer. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha informado de la novena edición del Día Internacional del Lomo en Manteca de Vejer de la Frontera, que este año se celebrará el 11 de octubre apoyado por la Institución provincial y comenzará las nueve de la mañana con un tradicional desayuno con zurrapa elaborado por personas mayores vejeriegas en La Plazuela.

Por su parte, el alcalde de Vejer, Antonio González, ha señalado que el Día Internacional del Lomo en Manteca de Vejer no sería posible sin la participación de las carnicerías vejeriegas. En total son siete los establecimientos de este tipo implicados, "prácticamente todas las carnicerías del municipio", a las que se une la Venta Pinto, famosa precisamente por sus bocadillos y desayunos de lomo en manteca.

En este sentido, la gerente de la Venta Pinto, Cristina Pinto, ha asegurado que esta efeméride se trata de un "día fundamental ya en el calendario anual" para poner en valor un plato tan emblemático y ha asegurado que este producto, con un bagaje de cientos de años, caracteriza a la población hasta el punto de que lo consideran "el plato por excelencia de Vejer de la Frontera".

El año pasado cada establecimiento aportó unos 1.000 kilos de lomo en manteca para la conmemoración del evento, por lo que Antonio González ha calculado que la producción total puede rondar los 10.000 kilos de producto. Cristina Pinto ha aclarado que no se consumen íntegramente el día de la efeméride en sí, sino que desde que se anuncia el cartel que promocionará la cita, se origina un "efecto llamada" con el que los establecimientos elevan su producción al máximo posible. Un pico que se prolonga, en ventas, durante aproximadamente un mes y medio, si bien este alimento está disponible durante todo el año.

Javier Vidal ha incidido en que este Día Internacional representa una ocasión idónea para degustar este "manjar", a lo que se añade el incentivo de que Vejer es un municipio que suele organizar muchos eventos, ha completado el vicepresidente segundo de la Diputación, además de ser digno de pertenecer a la red de "pueblos más bonitos de España".

En el mismo sentido, desde la Junta de Andalucía, Óscar Curtido ha subrayado que es "un claro ejemplo" de cómo un alimento puede convertirse en "todo un referente turístico, no sólo para Vejer, sino para toda Andalucía". "Un emblema que trasciende fronteras" y protagonista de un día, el próximo 11 de octubre, "importante" para todo el municipio y que se caracteriza por su ambiente "festivo, amable y tranquilo", ha apostillado el alcalde.

Benjamín Colsa, por su lado, ha subrayado que todos los años se nombran "embajadores" del lomo en manteca y los de este 2026 son el cocinero Ángel León, reconocido con varias estrellas Michelin y el cocinero vejeriego Fran Vallejo, que es jefe de producción de Aponiente --uno de los restaurantes de Ángel León--, donde desarrolla su labor desde hace más de una década.

Con todo ello, desde las 9 de la mañana podrá disfrutarse de un tradicional desayuno con zurrapa elaborado por personas mayores vejeriegas en La Plazuela, para a continuación, a las 10 horas, proceder a la apertura de los expositores de carnicerías locales y productores en las Murallas de la Segur. Ya a partir de las 12 del mediodía una charanga recorrerá las calles del casco histórico de Vejer para animar con su música el Día Internacional del Lomo en Manteca.

El cartel anunciador de 2026 es obra del artista sanluqueño Manuel Olivas, pintor realista, cuyas obras están realizadas principalmente al óleo y a la acuarela. La imagen que promociona el Día del Lomo en Manteca se enmarca dentro de sus líneas de creación características.