Vuelven las 'Noches de Sol' de Prado del Rey (Cádiz) para las veladas del municipio serrano

Vanesa Beltrán presentando las 'Noches de Sol' de Prado del Rey. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio gaditano de Prado del Rey, con el apoyo de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento serrano y la organización de la Asociación Cultural Luna Oculta, vuelve a acoger una nueva edición, la decimoséptima, del Festival 'Noches de Sol', que se desarrollará cada martes y jueves desde el 28 de julio hasta el 3 de septiembre.

La diputada provincial de Cultura y alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, ha señalado en el acto de presentación del cartel que 'Noches de Sol' que el festival se ha convertido ya en un punto de encuentro que "llena de vida Prado del Rey e invita a descubrir la magia del pueblo". La también alcaldesa de la localidad ha aseverado que 'Noches de Sol' es "una apuesta por una cultura cercana, accesible, que sale a la calle y que convierte a Prado del Rey en un sitio donde convivir y pasar un buen rato".

Tanto la concejala de Cultura de la localidad, Isabel María Blanco, como el vicepresidente de la Asociación Luna Oculta y organizador del festival, Miguel Ángel Hinojo, han invitado a sumarse a esta iniciativa que pretende dinamizar el comercio local y dotar de un atractivo más a las noches de verano en Prado del Rey. Al mismo tiempo se trata de ofrecer un importante escaparate a artistas jóvenes y propuestas novedosas.

Como novedad, ha adelantado Miguel Ángel Hinojo, este año las actuaciones contarán con una presentación a cargo de jóvenes estudiantes de Bellas Artes que han preparado una serie de escenas teatralizadas que seguirán un hilo que tendrá su colofón en la presentación de la última velada. Desde la organización se ha agradecido un año más la colaboración en la creación de la imagen del festival al artista internacional José Hinojo, natural de Prado del Rey.

Según han explicado, en esta decimoséptima edición se contará con once actuaciones musicales y un espectáculo circense, que se desarrollarán en escenarios instalados en las calles Teniente Peñalver, Rodríguez de Valcárcel y Calvo Sotelo, además de pasacalles por las calles del centro de Prado del Rey.

El objetivo es la animación de las terrazas del centro de la localidad, de forma que los habitantes del municipio y los visitantes tengan un atractivo más para disfrutar de Prado del Rey en época estival, fuera de la habitual temporada alta para el sector turístico en la zona.

Serán una vez más los propios negocios del pueblo los que se encarguen de financiar parte del evento. Así, Tasca Canaya, Café Copas Las Brisas, Casino Vela y Mora, Bar El Chozo, Cervecería La Bodega, Heladería Maldita Dulzura, La Taberna Irlandesa, Abacería Rey y El Lerele son los establecimientos implicados en la organización del Festival.

El festival comenzará el de julio con La Banda de Elionor Rigby y su tributo a The Beatles, en Peatonal Norte y terminará el 3 de septiembre con Duendelenque, también en Peatonal Norte. Todas las actuaciones se desarrollarán entre las diez y las doce de la noche, con la intención de conciliar el ocio con el descanso de los vecinos.