Zahara de la Sierra (Cádiz) acoge el Congreso 'Olivar de montaña y salud', organizado por Olea Sylvestris

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Olea Sylvestris organiza los próximos 20 y 21 de noviembre de 2025, en Zahara de la Sierra (Cádiz), el primer Congreso 'Olivar de montaña y salud', un encuentro científico y divulgativo que reunirá a más de 200 asistentes y contará con la participación de 13 expertos, entre ellos reconocidos médicos, investigadores y profesionales del sector olivarero. Esta iniciativa se enmarca en el programa DipuInnova Plus, que desarrolla el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación Provincial de Cádiz.

Según ha explicado la Diputación en una nota, durante dos jornadas se abordarán los procesos naturales y el manejo agrario para obtener alto nivel de compuestos fenólicos en el aceite de oliva, y el impacto de este AOVE de montaña en la salud, aportando evidencias científicas y perspectivas de futuro que permitan valorar y salvar al olivar de montaña.

Asimismo, ha señalado que la asociación Olea Sylvestris, con sede en Zahara de la Sierra, en pleno corazón de la Sierra de Cádiz, continúa firme en su compromiso por dar voz y valor al olivar tradicional de montaña, un cultivo que forma parte de la identidad y paisaje de la comarca, y que hoy se encuentra en una encrucijada.

Los olivares de montaña, situados en terrenos abruptos y de difícil mecanización, se caracterizan por no disponer de sistemas de riego intensivo, lo que los hace menos competitivos frente a otros modelos de olivar más productivos.

Como consecuencia, este modelo tradicional se encuentra en riesgo, ya que cada año son más los agricultores que optan por explotaciones superintensivas, buscando una mayor producción y rentabilidad. No obstante, esa misma singularidad que tiene el olivar de montaña, le otorga un valor añadido, ya que el aceite de oliva virgen extra de montaña, cuenta con unos valores nutricionales y una composición diferenciados, y con un perfil sensorial único. Un producto que no sólo aporta cultura, tradición, y territorio, sino también alto impacto en la salud a nivel preventivo.

Diputación ha recordado que numerosas investigaciones han demostrado que el AOVE procedente de estos olivares tradicionales contiene alto contenido de compuestos fenólicos y antioxidantes naturales que ejercen un papel preventivo frente al daño oxidativo y diversas enfermedades. En un momento en que la sociedad demanda alimentos saludables y auténticos, el olivar de montaña emerge como una pieza clave que conecta patrimonio agrario, sostenibilidad y bienestar humano, ha añadido.

Así, ha afirmado que este congreso se presenta como un espacio de encuentro entre ciencia, sociedad y territorio, para reivindicar el papel del AOVE de montaña no sólo como alimento de calidad, sino también como aliado en la prevención de enfermedades y en la construcción de un modelo agrario sostenible.